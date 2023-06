Vitalik Buterin contribue à un don de 100 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19

Vitalik Buterin, le co-fondateur de la blockchain Ethereum (ETH), a récemment annoncé sa participation à une donation de 100 millions dollars. L'argent récolté sera utilisé pour financer la recherche contre le Covid-19, ainsi que développer des infrastructures médicales en Inde.

L'homme à la tête de la première blockchain d'infrastructure participe à hauteur de 10 millions de dollars : les 90 millions restants proviennent du fonds indien Relief Fund actuellement dirigé par Sandeep Nailwal, le co-fondateur de la solution de scalabilité Polygon :

Last year @CryptoRelief_ led by @sandeepnailwal allocated $100m to Covid research projects I wanted to fund

Sandeep and I discussed and jointly concluded these and other projects are high-impact and need follow through grants. Hence we decided to put $100m more to these projects

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 8, 2023