USDT : avec l'arrivée du réglement MiCA, le stablecoin de Tether voit sa capitalisation baisser

L'USDT, le stablecoin avec la plus grosse capitalisation du marché, pâtit de la mise en application totale du règlement MiCA au sein de l'Union européenne. Tether, la société qui émet cette cryptomonnaie dont le cours est adossé au dollar américain, voit son principal concurrent, Circle, gagner du terrain avec son stablecoin, l'USDC.

Le stablecoin de Tether en méforme : le règlement MiCA n'y serait pas étranger

Entre le 28 décembre et le 3 janvier, l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies, a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire de capitalisation depuis plus de 2 ans.

La cryptomonnaie émise par Tether a vu sa capitalisation chuter de plus de 1,7 %, passant de 139,4 milliards de dollars à environ 137 milliards de dollars. Il s'agit là de la plus forte baisse enregistrée par l'USDT depuis la semaine du 10 au 17 novembre 2022 coïncidant avec l'annonce de la faillite de l'exchange FTX. À cette époque, la capitalisation du stablecoin avait chuté de 5,7 %.

Alors que l'USDT avait atteint une capitalisation record durant le mois de décembre, flirtant avec la barre des 141 milliards de dollars, celle-ci a baissé de 2,7 % en 15 jours.

À gauche, l'évolution de la capitalisation de l'USDT au cours du mois de décembre 2024. À droite, celle au cours du mois de novembre 2022.

Pour de nombreux analystes, cette baisse de la capitalisation de l'USDT s'explique en partie par la mise en application totale du règlement MiCA au sein de l'Union européenne. Théoriquement, depuis le 30 décembre, le stablecoin émis par Tether ne peut plus être listé sur les plateformes crypto exerçant sur le sol européen, car la cryptomonnaie ne serait pas conforme aux exigences de ce nouveau cadre législatif.

Si certains exchanges comme Coinbase ou Deskoin ont fait en sorte qu'il ne soit plus possible d'acheter ou de vendre de l'USDT, d'autres préfèrent attendre une évolution de la situation actuelle avant de passer à l'action. Ils sont dans l'attente d'une décision claire des régulateurs en ce qui concerne le stablecoin de Tether.

Circle (USDC) peut profiter de la baisse de forme de l'USDT

La baisse de la capitalisation de l'USDT fait les affaires de son principal concurrent, l'USDC de Circle. Le stablecoin a vu sa capitalisation augmenter de 80 % en un peu plus d'un an, passant de 24 milliards de dollars fin 2023 à plus de 44 milliards de dollars aujourd'hui.

Pour les analystes, l'USDC a profité de l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, mais aussi de la position délicate de l'USDT au sein de l'UE. En effet, Circle est devenu en juillet, le 1er émetteur de stablecoin au monde à se conformer au règlement MiCA, lui permettant de proposer ses cryptomonnaies en toute légalité sur le Vieux Continent.

Il est important de noter que malgré la baisse de la capitalisation boursière de l'USDT, Tether reste largement à l'abri financièrement parlant. L'entreprise est connue pour prôner la diversification de ses activités, n'hésitant pas à investir pour acquérir du Bitcoin (BTC) ou pour soutenir des sociétés dans des secteurs parfois éloignés de l'écosystème crypto.

