Le Tour de France 2023 sera partiellement numérique. Les organisateurs annoncent en effet que les amateurs pourront collectionner des tokens non fongibles (NFT) représentant les différentes étapes. À quoi cela va-t-il ressembler ?

Le Tour de France s’initie au Web3

Le Tour de France annonce que des NFT des différentes étapes – pudiquement baptisés « contenus numériques exclusifs » – seront proposés aux amateurs. Les 21 objets numériques collectionnables seront distribués gratuitement grâce à des jeux. 21 NFT spéciaux seront distribués, et permettront à leurs détenteurs de vivre « une expérience VIP » sur l’une des étapes.

La distribution initiale de ces objets numérique sera suivie d’une deuxième phase. Ceux qui en collectionneront plusieurs pourront obtenir « des récompenses plus ou moins exclusives en fonction du niveau de complétion de la collection ». Un Discord sera également proposé à la communauté afin de rassembler les collectionneurs.

Les tokens non fongibles proposés par le Tour de France seront proposés via Polygon. Un choix justifié par la « consommation d’énergie limitée » du réseau.

👉 Pour en savoir plus – Polygon (MATIC), un hub de blockchains scalables centré sur Ethereum (ETH)

Acheter des NFT sur Binance Découvrez la place de marché NFT de Binance 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Des NFTs revendus pour favoriser la mobilité à vélo

Les NFT seront revendables sur le marché secondaire. Les profits ainsi réalisés seront intégralement reversés au programme « L’Avenir à vélo ». Il s’agit d’une initiative du Tour de France qui vise à favoriser la mobilité à vélo.

Selon Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, il s’agit d’une initiative « populaire » pour la Grande Boucle :

« Véritable fête populaire au mois de juillet, [le Tour] crée une grande proximité avec son public tout au long des 3 500 km de son parcours. La collection digitale des étapes du Tour de France 2023 répond à cette logique : chacun aura la possibilité d’obtenir des contenus numériques exclusifs de la Grande Boucle. Les plus chanceux pourront vivre grâce à eux des moments uniques.»

On note une certaine prudence du Tour de France, qui n’utilise pas le mot « NFT ». Mais cela montre quand même une ouverture nette au Web3, qui se positionne de plus en plus comme un moyen innovant de créer de l’engagement avec les fans.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Source : communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.