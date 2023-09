Toujours bloqué sous ses résistances, le Bitcoin peut-il tenir les 25 000 $ ? - Analyse du BTC le 22 septembre 2023

Alors qu'il ne parvient toujours pas à regagner le niveau des 27 000 $ en support, le Bitcoin pourra-t-il tenir les 25 000 $ ? Le point dans cette analyse BTC du vendredi 22 septembre 2023.

Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023 et la valeur du Bitcoin évolue autour des 26 600 $.

Toujours bloqué sous de nombreuses résistances, le BTC peut-il réussir à repartir à la hausse malgré le peu de volumes présents sur le marché des cryptomonnaies ?

Dans cet article, nous analyserons les différents scénarios à surveiller. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du prix du Bitcoin.

Le BTC reste en correction

En légère baisse sur les derniers jours, le Bitcoin se retrouve tout juste dans le vert avec une performance de +0,41% en 1 semaine.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,96% +0,41% +2,39% ETH / Bitcoin -0,07% -1,94% -4,22%

La dominance du BTC face aux altcoins reste stable à 50,19% tandis que l'ETH/BTC plonge de 1,94% sur les 7 derniers jours.

Et si le Bitcoin retournait sous les 25 000 $ ?

Ce matin le constat est simple, le BTC se retrouve actuellement bloqué entre les courbes de l'indicateur Ichimoku.

Une situation plutôt neutre à première vue puisque le prix tient sa Kijun en support (courbe violette), mais qu'il vient de se faire rejeter par le nuage (en rouge).

Mais si l'on regarde de plus près, on se rend compte que les probabilités sont toutefois baissières.

Graphique du cours du Bitcoin Journalier (Daily)

Tout d'abord la Chikou Span (courbe blanche) est confrontée à de nombreux obstacles. Les bougies, la Kijun et le nuage sont en effet sur son chemin et on sait qu'en général cette courbe peut bloquer le Bitcoin dans sa hausse.

De plus, le pattern en jaune est un élargissement ascendant à angle droit. Pour rappel, ce type de figure chartiste se dessine en général suite à une tendance haussière. Il annonce un probable retournement du marché et donc une chute à venir.

Les probabilités restent donc ici plutôt baissières avec un risque de casser le support des 25 000 $ dans les prochains jours. L'objectif théorique serait alors à 19 880 $ et correspondrait à la hauteur du pattern à sa sortie, reportée à l'endroit de sa cassure.

Pour invalider ce scénario baissier, il faudra regagner le nuage en support. À ce moment-là, le BTC aura de grandes chances de repartir en direction du haut du pattern à 32 000 $.

Alors le Bitcoin parviendra-t-il à passer ses différentes résistances ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez un bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle analyse du BTC !

Source : graphique BTC/USD par TradingView

