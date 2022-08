Tornado Cash : la communauté crypto se mobilise pour libérer le créateur du code

La femme d’Alexey Pertsev, Ksenia Malik, ainsi qu’une partie de la communauté crypto, se sont indignées des motifs d’emprisonnement du créateur de Tornado Cash. Ce dernier a en effet travaillé sur le code sous-tendant le mixeur de cryptomonnaies, en le proposant en open source. Elles argumentent donc que les usages subséquents qui ont été faits – notamment par des criminels – ne sont pas la responsabilité de Pertsev.

Un sentiment partagé par le réseau 1inch Network, qui a appelé hier la communauté à se mobiliser pour la libération du développeur :

1/ Is it really a crime to be an open-source #blockchain developer nowadays ⁉️

Stand up for the right to build open-source software!

Help Alex Pertsev get out of jail!

— 1inch Network (@1inch) August 18, 2022