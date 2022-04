Les Tennessee Titans deviennent la première équipe de NFL à accepter le Bitcoin (BTC)

Les Tennessee Titans sont une équipe de football américain basée à Nashville aux États-Unis. Ils deviennent la première franchise de NFL à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement.

BREAKING: The Tennessee Titans will now accept Bitcoin for payment.

It will start with larger purchases (season tickets & suites) but could eventually extend to smaller items like food & beverage at the stadium.

They are the first NFL team to do this.



— Joe Pompliano (@JoePompliano) April 6, 2022