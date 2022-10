Telefónica : la 4e entreprise de télécommunication d'Europe accepte les cryptomonnaies

Après l'arrivée de Deutsche Telekom dans le monde du Web3, c'est au tour du géant espagnol Telefónica de rejoindre le mouvement. La 4e entreprise de télécommunication d'Europe accepte maintenant les paiements en cryptomonnaies sur sa plateforme Tu, par l'intermédiaire de l'exchange Bit2Me.

Un grand saut dans le secteur des crypto-actifs

Quoi de mieux qu'une multinationale espagnole pour démocratiser les cryptomonnaies ? D'après le média local La Información, Telefónica vient d'entrer au capital de Bit2Me à hauteur de 20 à 30 millions d'euros, une somme dix fois plus élevée que le précédent tour de table réalisé par l'exchange espagnol.

Si le nom de Telefónica ne vous dit rien, c'est parce que l'entreprise s'est positionnée sur le marché espagnol et sud-américain. Le groupe emploie plus de 100.000 personnes à travers le monde, et son chiffre d'affaires dépasse les 39 milliards d'euros.

Pour Bit2Me, cette entrée massive de capital permet de garantir la survie de l'entreprise en plein marché baissier, tout en augmentant son exposition au marché espagnol. En effet, grâce à son accord avec Telefónica, Bit2Me est devenu l'intermédiaire pour chaque paiement en cryptomonnaies réalisé sur le site Tu.com.

Désormais, cette place de marché dédiée au matériel électronique accepte de nombreux actifs (BTC, ETH, USDC, etc.). À savoir qu'aujourd'hui, pour réaliser une transaction en crypto-monnaie, la somme dépensée sur le site doit se situer entre 200€ et 500€.

Pour Chema Alonso, directeur numérique chez Telefónica, l'objectif de la manœuvre est de démocratiser l'usage de ce nouveau mode de paiement :

« Nous voulons que cela soit plus simple pour les gens d'avoir leur propre wallet et de les stocker [leurs cryptomonnaies] ».

Les achats en crypto-monnaies étant limités à un seuil, ce nouveau mode de paiement peut être utilisé par Telefónica comme une expérience économique et technologique.

La multinationale multiplie ses positions dans le Web 3.0

L'investissement réalisé au capital de Bit2Me n'est que la conclusion des multiples actions financières réalisées par l'entreprise espagnole. Il y a quelques mois, Telefónica a acquis la société Imascono, spécialisée dans le domaine de la réalité virtuelle et du métaverse.

En parallèle, l'entreprise est devenue actionnaire de Crossmint, une plateforme permettant aux créateurs de tokens non-fongibles (NFT) de vendre leurs créations directement par carte bancaire.

Ce positionnement crypto-friendly s'explique par la volonté de créer un hub espagnol dédié à la technologie blockchain. D'après le directeur général de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, le métaverse est un domaine primordial à ne pas louper :

« Nous avons la couche du métaverse et du Web3, ces dernières sont en train de devenir nécessaires. Si nous ne les prenons pas à notre avantage, ce sera parce que nous ne sommes pas capables de générer de l'innovation avec ces secteurs. »

D'ailleurs, l'orientation de l'entreprise vers ces domaines technologiques peut être la conséquence des positions de ses actionnaires. BlackRock, la Banco Cilcao Vizcaya Argentaria (BBVA), la Société Générale : ces trois mastodontes sont les plus gros actionnaires de Telefónica, et tous ont pris des positions dans l'écosystème Web3.

Pour arriver à ses fins, la multinationale a multiplié les alliances avec les grands acteurs du secteur technologique : des partenariats ont été conclus avec Qualcomm pour les télécommunications, ainsi qu'avec Unity et Niantic pour la modélisation 3D et la construction d'expériences virtuelles au sein du métaverse.

D'après Chema Alonso, le secteur du métaverse générera jusqu'à 3 milliards d'euros en 2030.

Source : La Información

