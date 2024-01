Suite à l'arrivée des ETF Bitcoin spot, le cours du BTC pourrait marquer une pause de plusieurs semaines

Après avoir acheté la rumeur pendant plusieurs mois, le marché vend la nouvelle de la validation des ETF Bitcoin spot. Ces derniers ont déjà attiré des centaines de millions de dollars de liquidités, pour autant le cours du Bitcoin devrait continuer de marquer une pause technique ces prochaines semaines.

La consolidation du Bitcoin n’a rien d’inquiétant ni de surprenant

La vente de la nouvelle de la validation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des ETF Bitcoin spot a débuté dès la session boursière du jeudi 11 janvier, avec une première impulsion de prise de profit sous la résistance majeure à 48 500 dollars. C'est ensuite la session massive d'expiration d'options BTC du vendredi 12 janvier qui a activé pour de bon les prises de bénéfices.

Cette résistance est un solide obstacle chartiste, représentant entre autres 61,8 % de retracement de l’ensemble du marché baissier de l’année 2022. C’est aussi la résistance technique la plus haute formée dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine durant l’hiver 2022.

C’est enfin une proportion de marché très suivie par la haute finance, une extension de Fibonacci usuelle qui permet de décrire le mouvement haussier entre 25 000 et 48 500 dollars comme une vague impulsive numérotée 3. Le marché a donc laissé la place à la construction de la vague 4, et cette dernière devrait durer plusieurs semaines avec un cours du Bitcoin qui est à nouveau synchronisé avec le marché actions et les fondamentaux de la finance traditionnelle.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin facilement

La consolidation du BTC après 160 % de hausse annuelle en 2023 n’a donc rien d’inquiétant, car elle s’inscrit dans un cadre technique classique. D’ailleurs, l’ensemble du mouvement haussier en place depuis l’automne 2022 a des caractéristiques bien construites avec une alternance entre des phases haussières impulsives (la vague 1 entre 15 000 et 25 000 dollars, la vague de pause 2 entre 25 000 et 32 000 dollars, et la vague 3 impulsive entre 25 000 et 48 500 dollars).

Finalement, la pause actuelle dans la tendance haussière de fond n’est ni inquiétante ni surprenante, car elle correspond à ce que propose le BTC comme rythme de marché depuis maintenant 15 mois.

La parenthèse du feuilleton des ETF est refermée, il est logique que le Bitcoin retrouve sa corrélation habituelle avec le marché actions qui lui aussi est entré dans une période de prise de profit.

Au stade actuel, j’estime que cette phase latérale du BTC devrait se développer entre 36 000 et 44 000 dollars pendant quelques semaines et c’est très sain sur le plan graphique. À court terme, il y a un gap haussier à combler entre 39 600 et 40 000 dollars.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et quotidiennes du contrat futures Bitcoin

👉 Retrouvez aussi l'analyse technique de Vincent Ganne en vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research :

La pause du BTC pourrait durer quelques semaines

Naturellement, même si le marché crypto a retrouvé sa synchronisation avec les fondamentaux de la finance traditionnelle, les enjeux propres à l’écosystème vont continuer de produire des effets sur la tendance de fond.

Il est très probable que le prochain halving soit la pierre angulaire de la dynamique sous-jacente du BTC. Au vu des impacts passés du halving quadriennal, un trading range se construit dans les 2 à 3 mois précédents la division par 2 de la prime de minage, cela va donc dans le sens de ce scénario de pause pour le prix du BTC en bourse cet hiver.

Graphique qui représente le modèle Stock-to-Flow (ligne pointillée verticale) des halvings

Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptoast !

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.