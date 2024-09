Solana Mobile ouvre les précommandes de son nouveau smartphone — Donne-t-il droit à des airdrops ?

Après avoir lancé le Saga en 2023, des rumeurs avaient commencé à fuiter en début d’année selon lesquelles Solana Mobile œuvrait au développement d’un nouveau smartphone Web3. Il y a tout juste quelques heures, cette attente a été concrétisée, avec l’ouverture des précommandes pour un tout nouveau modèle taillé pour l’écosystème Solana (SOL), le Seeker :

1/ We’ve been deep in build mode for months, and we’re excited to show you what we've been working on.

Introducing the next chapter of Solana Mobile: the Solana Seeker 🧵👇 pic.twitter.com/2UW3Wqhymw

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024