Société Générale - FORGE : le code du stablecoin fait face aux critiques

Le nouveau stablecoin EURCV de la Société Générale - FORGE n'a pas connu un accueil unanime. Les observateurs ont vivement critiqué le contenu du code du smart contract, qu'ils jugent « à l'encontre du principe de la blockchain ».

Le smart contract de l'EURCV critiqué

La Société Générale - FORGE a annoncé hier son stablecoin « CoinVertible » (EURCV). Bien que considéré comme un véritable pas en avant pour la banque vers le secteur des crypto-actifs, celui-ci a vivement été critiqué (voire moqué) sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la manière avec laquelle il est développé.

Les observateurs ayant examiné le code du smart contracts n'ont pas mâché leurs mots. L'internaute 0xfoobar a déclaré que ce code est « le pire jamais vu », tandis que alephv.eth (un expert du domaine) a expliqué sur Twitter :

« Ils l'ont codé [le smart contract] de telle sorte qu'ils doivent mettre tous les utilisateurs sur liste blanche, traiter tous les transferts d'utilisateurs, et même traiter vos approbations ERC20 avant de traiter votre 'transferFrom'. »

Autrement dit, les transferts de l'EURCV doivent systématiquement être approuvés par une entité avant d'être traités. Vraisemblablement, c'est la banque qui contrôlera elle-même cette étape. Selon les observateurs, cet élément implique plusieurs problèmes.

D'abord, cela rendrait le smart-contrat contre-productif, voire même inutile. Au lieu de pouvoir opérer des transferts en quelques secondes grâce à la blockchain, on reviendrait à un système dans lequel il faut attendre une quelconque procédure incluant des humains derrière leurs bureaux.

Ensuite, la validation systématique des transactions par la banque pourrait finir par entraîner des frais exorbitants à l'avenir, notamment dans une période de forte utilisation de la blockchain Ethereum (ETH).

Un aspect règlementaire qui pèse sur l'EURCV

Dans un contexte où les stablecoins sont de plus en plus observés par les régulateurs, la Société Générale - FORGE a mis l'accent sur l'aspect règlementaire. Ainsi, l'EURCV a été conçu de sorte d'être défini comme un « actif numérique », tel que le mentionne le Code monétaire et financier.

Ainsi, il doit répondre à des critères stricts dans sa conception, que cela soit en matière de réserves, d'interopérabilité, d'émission et de transactions. Par ailleurs, il sera restreint aux acteurs institutionnels qui « répondent aux exigences de conformité réglementaires » déterminées par la Société Générale - FORGE.

Pour toutes ces raisons, il n'est donc pas étonnant que le code du smart contract de l'EURCV impose certaines étapes contraignantes mais vraisemblablement incontournables pour se conformer à la règlementation.

Par ailleurs, certains points mentionnés par les observateurs ne sont pas totalement véridiques. En effet, nombreux sont ceux qui se sont inquiétés de la présence « d'une fonction permettant à la banque de retirer tous vos fonds ». Il faut préciser que ce n'est pas un bug et que la fonction pointée du doigt est également présente dans le code des stablecoins USDC et USDT.

Toujours est-il que le stablecoin a été lancé suite à une demande croissante des institutionnels pour un nouvel actif permettant de traiter des transactions sur la blockchain. Il y a de fortes chances que d'autres banques suivent le mouvement initié par la Société Générale - FORGE et lancent leur propre stablecoin dans les mois à venir.

