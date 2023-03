Des sénateurs américains accusent Binance d'être « un foyer d'activités financières illégales »

Binance continue de s'attirer les foudres des responsables et des régulateurs américains. Mercredi, un groupe de sénateurs bipartisans a écrit une lettre à son PDG Changpeng Zhao afin que ce dernier réponde de diverses accusations, notamment concernant des liens présumés entre l'exchange et sa branche américaine Binance.US ainsi que sur un important manque de transparence global.

Binance fait face à de graves accusations

À la lumière des événements entourant FTX, l'ancien second plus important exchange au monde, 3 sénateurs américains bipartisans ont écrit une lettre à Changpeng Zhao, le PDG de Binance, affirmant que la plateforme aux 120 millions d'utilisateurs était un « foyer d'activités financières illégales ».

Via ce document, les sénateurs demandent au PDG du plus grand exchange au monde de fournir des détails sur le fonctionnement de sa société, et plus particulièrement concernant ses liens avec Binance.US, sa branche américaine.

Les 2 entités, présentées comme totalement autonomes et distinctes, entretiendraient en réalité des liens de connivence. Pour appuyer ces propos, les sénateurs se sont appuyés sur une publication de Reuters du 16 février dernier avançant que CZ aurait transféré 400 millions de dollars depuis Binance.US vers sa propre société Merit Peak.

Selon cette même publication, les employés au sein de Binance.US n'auraient eux-mêmes eu que peu d'informations sur la nature et le but de ces mouvements de fonds.

Les sénateurs accusent également Binance d'avoir facilité le transfert de 10 milliards de dollars à des fins illégales et à destination de criminels.

« Les tentatives claires de vos sociétés de se soustraire à l'application des lois contre le blanchiment d'argent, des lois sur les valeurs mobilières, des exigences de déclaration des informations et d'autres réglementations financières jettent un doute sérieux sur la stabilité et la légitimité de Binance et de ses entités liées, mais également sur votre engagement envers vos clients. »

👉 Retrouvez notre top 10 des portefeuilles pour sécuriser vos cryptomonnaies

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Un parallèle établi entre Binance et FTX

Par ailleurs, les sénateurs n'ont pas manqué d'établir un lien entre les connexions présumées de Binance et sa filiale américaine avec celles anciennement existantes de FTX et FTX.US, longtemps dissimulées :

« L'affirmation de M. Zhao selon laquelle Binance.US est totalement indépendant ressemble étrangement aux affirmations de Sam Bankman-Fried concernant la distinction entre FTX.US et FTX - affirmations qui semblent fausses, étant donné que FTX.US a déposé son bilan, que ses utilisateurs ont perdu l'accès à leurs fonds et que son nouveau PDG a déclaré qu'il était, en fait, insolvable. »

Ils accusent également le PDG de Binance d'avoir permis aux résidents américains d'utiliser la plateforme classique et non pas celle réglementée aux États-Unis, basée sur une législation particulière :

« Avec ce stratagème en place, et à la recherche de profits, Binance a intentionnellement permis aux utilisateurs basés aux États-Unis d'accéder illégalement à des produits non réglementés et de les négocier sur l'exchange principal [Binance, NDLR]. »

Enfin, selon le document, les sénateurs avancent que contrairement à ce que Changpeng Zhao affirme, c'est-à-dire que Binance serait un exchange de cryptomonnaies totalement transparent, ce dernier serait en fait « une boite noire », qui ne révélerait pas publiquement un grand nombre d'informations cruciales telles que le poids du BNB dans ses réserves financières (au même titre que le token FTT pour FTX).

Toutefois, un porte-parole de Binance a répondu à nos confrères de CoinDesk que la lettre des sénateurs était remplie de fausses informations et que les équipes de l'exchange étaient « impatientes de rectifier les faits ».

👉 Pour approfondir - Binance soupçonnée de ne pas avoir suffisamment garanti le stablecoin B-USDC

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Wall Street Journal

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.