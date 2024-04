Selon le PDG de Polygon Labs, les layer 3 pourraient être un danger pour Ethereum

Degen est une blockchain dédiée aux transferts de DEGEN, un token communautaire échangé par les utilisateurs de Farcaster, un réseau social Web3 fonctionnant sur Base. Cette dernière est une 2e couche d'infrastructure (layer 2) sur Ethereum, faisant de Degen une blockchain de 3e couche (layer 3) au-dessus d'Ethereum.

Lancée le 28 mars 2024, Degen a rencontré un succès immédiat, avec 1 million de dollars transférés sur la blockchain et plus de 24 000 utilisateurs actifs dès son 1er jour. Elle enregistre d'ailleurs un volume d'échanges dépassant 80 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

👉 Pour en savoir plus sur les layer 2, des solutions scalables pour les blockchains

Parallèlement, le cours du token DEGEN a augmenté de plus de 500 %, passant de 0,01 dollar le jour du lancement de la blockchain à 0,05 dollar aujourd'hui.

En réaction, Marc Boiron, le PDG de Polygon Labs, l'entreprise derrière la blockchain Polygon (MATIC), a partagé dans une publication sur le réseau X son mécontentement concernant la pertinence des layer 3 sur Ethereum.

I’ll say the quiet part out loud: L3s exist only to take value away from Ethereum and onto the L2s on which the L3s are built.

*You do not need L3s to scale*

And this is why Polygon Labs does not work on L3s.

— Marc Boiron (@0xMarcB) March 31, 2024