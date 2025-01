La SEC lance un groupe de travail sur les cryptos

Pour enfin établir un cadre réglementaire clair sur la crypto aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé la création d’un groupe de travail. En quoi consistera cette initiative ?

La SEC crée un groupe de travail dédié aux cryptomonnaies

Sous l’ère Gary Gensler, la Securities and Exchange Commission (SEC) a vu sa réputation particulièrement dégradée au sein de l’écosystème crypto. Cependant, cela semble en passe de changer avec le nouveau gouvernement et le changement de direction au sein de l’agence fédérale.

Après la démission de l’ancien président lundi dernier, c’est le commissionnaire Mark Uyeda qui a pris la relève par intérim avant la prise de fonction de Paul Atkins. L’intéressé n’a pas traîné pour prendre des mesures, car voilà que mardi, l’agence a annoncé la création d’un groupe de travail sur les cryptos, dirigé par la commissionnaire Hester Peirce.

L’objectif ici sera d’apporter la clarté réglementaire tant demandée par l’écosystème, vis-à-vis de laquelle la SEC reconnaît ses limites du passé :

La clarté concernant les personnes devant s’enregistrer et les solutions pratiques pour ceux qui cherchent à s’enregistrer sont restées difficiles à trouver. Le résultat a été une confusion sur ce qui est légal, ce qui crée un environnement hostile à l’innovation et propice à la fraude. La SEC peut faire mieux.

Pour l’heure, il est d’ores et déjà possible d’adresser des commentaires à une adresse mail dédiée, tandis que la SEC souhaite tenir des tables rondes afin d’accueillir un maximum de retours. En outre, le groupe de travail doit notamment collaborer avec différents ministères et agences fédérales comme la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ayant critiqué la position de Gary Gensler à plusieurs reprises, Heister Peirce a montré son enthousiasme vis-à-vis d’une future collaboration avec le public, bien qu’elle insiste sur l’importance des travaux à mener :

Cette entreprise demandera du temps, de la patience et beaucoup de travail. Elle ne réussira que si le groupe de travail bénéficie de la contribution d’un large éventail d’investisseurs, d’acteurs du secteur, d’universitaires et d’autres parties intéressées.

Si la création d’un cadre réglementaire peut ainsi prendre du temps, ces développements seront intéressants à suivre pour pouvoir les comparer à d’autres juridictions ayant déjà une législation en place, comme ici en Europe avec MiCA.

Source : SEC

