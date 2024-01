La SEC confirme que le hack de son compte X venait d’une attaque de SIM swap et apporte des détails

Après le fiasco provoqué la veille de l’approbation officielle des ETF Bitcoin spot suite au hack du compte X de la Securities and Exchange Commission (SEC), cette dernière a apporté des détails dans un communiqué lundi.

Ainsi, l’agence gouvernementale confirme ce que nous suspections déjà fortement : cette attaque est le résultat d’une technique de « SIM swap ».

En bref, cette technique consiste à usurper l’identité de la victime auprès de son opérateur téléphonique de façon à transférer son numéro de téléphone vers une nouvelle carte SIM. En recevant ensuite ses codes d’identification pour ses réseaux sociaux par SMS, il est possible d’accéder auxdits comptes :

« L’accès au numéro de téléphone s’est fait via l’opérateur de télécommunication, et non via les systèmes de la SEC. Le personnel de la SEC n’a identifié aucune preuve que la partie non autorisée a eu accès aux systèmes, données, appareils ou autres comptes de médias sociaux de la SEC. Une fois en contrôle du numéro de téléphone, la partie non autorisée a réinitialisé le mot de passe du compte @SECGov. »