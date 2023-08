Sam Bankman-Fried serait-il derrière le rugpull BALD ? – La folle théorie de la communauté crypto

Dimanche dernier, un mystérieux contributeur a fait parler de lui sur Base, la blockchain de Coinbase. Sa cryptomonnaie, le BALD, a en effet pris 3 millions de % en quelques heures. Un investisseur en a profité, transformant ses 1 000 dollars initiaux en 1,5 million de dollars. Mais le coup de génie a été de courte durée. Le développeur du BALD a en effet retiré 7 000 ETH de liquidité d’un coup, écrasant le cours de la cryptomonnaie… En récupérant au passage plus de 5 millions de dollars.

Over the weekend someone created a memecoin called Bald on BASE (Coinbase’s ETH L2) that reached a $85mm mkt cap in 48 hours

Just got rug pulled and dropped 85% almost instantly pic.twitter.com/5cAs4aAbuZ

— Will Clemente (@WClementeIII) July 31, 2023