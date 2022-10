Sam Bankman-Fried en difficulté après avoir proposé une régulation de la finance décentralisée (DeFi)

La semaine dernière, Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, avait publié un document de quasiment 4 000 mots intitulé « Normes industrielles possibles pour les actifs numériques », un papier proposant des solutions visant à mieux « encadrer » la finance décentralisée (DeFi).

Afin de limiter le nombre d'intermédiaires, de trouver une solution à la censure, et surtout de trouver une intercurrence à la centralisation du pouvoir bancaire, une alternative a vu le jour sous le nom de finance décentralisée. Pour en savoir plus sur cette évolution qui donne le pouvoir à l'utilisateur, lisez notre fiche dédiée à la présentation de la DeFi.

Dans ce document, Sam Bankman-Fried s'est affiché en partisan d'une réglementation basée sur un système de listes de blocage et de listes noires, à travers laquelle tout individu sanctionné ne serait plus en mesure d'effectuer des transactions dans un écosystème de finance dite décentralisée.

Afin d'équilibrer plus ou moins son propos, SBF a précisé qu'un système de listes pourrait se poser comme un frein à l'innovation, mais qu'au contraire, laisser les individus faire ce qu'ils voulaient sans être sanctionnés en retour induirait de laisser libre cours au crime financier en ligne. Il appuie son propos ainsi :

Sans surprise, la proposition de SBF de régulariser la finance décentralisée, laquelle est par définition censée être totalement dépourvue d'une quelconque autorité émanent de qui que ce soit, a reçu son lot de critiques.

De nombreux acteurs de la DeFi, à l'instar de @scupytrooples, le fondateur du protocole Alchemix, se sont exprimés contre la proposition de Sam Bankman-Fried.

Listing perps on illiquid DeFi tokens to aid in their farm and dump effective altruism

Dans le cadre d'une interview à nos confrères du média The Block, il enfonce le clou et qualifie indirectement SBF de parasite pour l'écosystème crypto :

Même son de cloche pour @sassal0x, bien connu dans l'écosystème de la blockchain Ethereum (ETH), qui a posté un message cinglant à ses plus de 225 000 abonnés Twitter, à propos du PDG de FTX :

Après de nombreux débats plutôt mouvementés sur Twitter, Sam Bankman-Fried a rédigé un long thread sur Twitter afin de « remercier en particulier ceux qui avaient mis en exergue le cœur de la crypto, la liberté financière ».

SBF explique avoir modifié son document initial en prenant en compte les différents retours de ces derniers jours, tout en précisant que le but de la manœuvre n'était nullement de contraindre les développeurs opérant dans le secteur de la DeFi, mais simplement d'établir des directives concernant la liaison entre ce monde et les différentes plateformes régulées (à l'instar de FTX).

Il précise que « les validateurs et les smart contracts doivent être libres, sans permissions et décentralisés ». Toutefois, le plaidoyer du fondateur de FTX est loin d'avoir convaincu tout le monde :

This is a subtle point u less you know what you're reading: it should *never* be the case that there is a mandate to access DeFi through a centralized intermediary's interface.

Devs should be allowed to build whatever interfaces they want https://t.co/pfgBifzTfO

— señor doggo 🏴🏴‍☠️ (@fubuloubu) October 23, 2022