La Russie va émettre son tout premier stablecoin adossé au palladium via Atomyze

Atomyze, la première entreprise russe du secteur blockchain à avoir obtenu une licence de la Banque centrale de Russie, a lancé le premier token adossé au palladium. Selon le communiqué, il s'agit là du premier actif financier numérique structuré par la société.

Ce nouveau token sera assuré par le palladium du géant russe Nornickel, premier producteur de nickel et de palladium au monde, qui en assure les 3/4 de la production mondiale. Le palladium est un métal rare, notamment utilisé pour les convertisseurs catalytiques, les alliages dentaires et également dans le secteur de la joaillerie.

Selon Vladimir Potanin, le principal actionnaire de Nornickel, mais également considéré comme l'oligarque russe le plus puissant du pays, « l'ère de la tokenisation » promet un nouveau lendemain :

« Il s'agit d'un événement véritablement significatif. Les entreprises et les particuliers russes ont la possibilité d'investir dans ce métal. »

Atomyze, pour la création de ce nouveau token, bénéficie du soutien de la Rosbank, une filiale de la Société Générale récemment rachetée par Interros, une société de holding co-fondée par Vladimir Potanin.

La banque universelle russe devient ainsi le premier partenaire d'Atomyze, et son premier investisseur aux côtés du broker Vector X.

L'émission du token sera assurée par GPF Investments, un fonds international spécialisé dans les métaux précieux. Selon son directeur général, Vladimir Pronsky, l'investissement dans les métaux connaît une forte croissance :

« L'attractivité d'investissement du groupe de métaux du platine, et du palladium en particulier, est confirmée par la demande mondiale croissante. Étant un métal précieux, et de fait un métal industriel, le palladium est présent dans toutes les productions de haute technologie. Le CFA pour ce métal, à notre avis, semble être un produit financier très prometteur pour l'investissement. »

Pour Vladimir Potanin, ces tokens adossés à des produits physiques, tels que les métaux, ont assez d'avantages pour pouvoir reléguer les cryptomonnaies :

« Contrairement aux cryptomonnaies, les jetons " industriels " et autres sont adossés à des actifs physiques, et l'utilisation de la technologie blockchain rend leurs transactions fiables, pratiques et transparentes. Le jeton vaincra la cryptomonnaie, la poussant sur la touche de l'économie numérique. »