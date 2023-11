Roblox : les tokens non fongibles (NFT) bientôt dans le célèbre jeu vidéo ?

David Baszucki, fondateur et PDG de Roblox, a exprimé son rêve d'incorporer des tokens non fongibles (NFT) sur la célèbre plateforme du jeu multijoueur. Cette vision pourrait offrir une interopérabilité accrue et une participation potentielle de grandes entreprises comme Nike. D'ailleurs, Roblox avait précédemment introduit une fonctionnalité similaire appelée « Limiteds », offrant des produits avec des caractéristiques semblables aux NFT.

