Riot Platforms continue d'accumuler les Bitcoins (BTC) grâce à son émission d'obligations convertibles

Ce lundi, Riot Platforms, entreprise spécialisée dans le minage de cryptomonnaies, a annoncé avoir acquis 667 Bitcoins (BTC) achetés à un prix moyen de 101 135 dollars. Afin d'acquérir ces nouveaux BTC, l'entreprise s'est appuyée sur les recettes supplémentaires qu'elle a obtenues suite à l'émission d'obligations convertibles.

💡 Qu'est-ce que le minage du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

Riot Platforms a récemment finalisé son offre d'obligations convertibles de 1er rang à 0,75 %, dont l'échéance est prévue pour 2030 et dont le montant global était évalué à 594,4 millions de dollars. Au final, le produit net de l'émission de ces obligations s'élève à 579,2 millions de dollars après décurion des remises, des commissions et des frais de transaction.

Ainsi, une partie de cet argent a été utilisée pour acheter ce week-end pour près de 67 millions de dollars de Bitcoins supplémentaires, portant sa réserve totale à 17 429 BTC. Selon le cours actuel du Bitcoin, Riot Platforms détient pour environ 1,8 milliard de dollars de BTC.

Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de la seule acquisition de Bitcoins réalisée par le groupe ce mois-ci. Entre le 10 et le 12 décembre, la firme avait déjà une partie de ses bénéfices générée grâce à son émission d'obligations convertibles pour acheter 5 117 Bitcoins à un peu plus de 520 millions de dollars.

En un an, la réserve stratégique de l'entreprise a plus que doublé, passant de 7 362 BTC à 17 429 BTC grâce à ces acquisitions, ainsi qu'à ses activités de minage de Bitcoins. La société a déclaré avoir généré « un rendement BTC par action de 36,7 % sur le dernier trimestre, et de 37,2 % sur l'ensemble de l'année 2024 ».

With the additional proceeds from Riot’s upsized $594 million, 0.75% coupon convertible bond issue, the Company has acquired 667 BTC at an average price of $101,135 per BTC. As a result, Riot has increased its holdings to 17,429 BTC, currently valued at $1.8 billion based on the… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) December 16, 2024