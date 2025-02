La Revue Fiduciaire organise une formation pour accompagner les professionnels sur les nouvelles réglementations crypto

Face à l'évolution rapide du cadre réglementaire des cryptomonnaies, les professionnels du chiffre et du droit se trouvent confrontés à des défis inédits. Dans ce contexte, le Groupe Revue Fiduciaire, référence historique en matière d'expertise comptable et juridique, organise une journée de formation exceptionnelle dédiée aux enjeux réglementaires des cryptomonnaies.

Une référence française face aux enjeux des cryptomonnaies

Depuis sa création en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire s'est imposé comme un pilier de la formation professionnelle dans les domaines comptable, fiscal et juridique en France. Sa capacité à anticiper les évolutions du secteur en fait une référence pour les professionnels.

Aujourd'hui, le Groupe Revue Fiduciaire prouve une nouvelle fois sa capacité d'adaptation en s'attaquant aux défis posés par l'émergence de l’industrie de la blockchain et des cryptomonnaies, confirmant son rôle de pont entre l'expertise traditionnelle et l'innovation financière.

Le contexte réglementaire de 2025 : un tournant décisif pour les cryptomonnaies

L'année 2025 marque un tournant majeur dans la régulation des cryptomonnaies en Europe. En effet, avec la mise en application complète du règlement MiCA et l'introduction de la directive DAC8, l'écosystème crypto fait face à une transformation profonde de ses pratiques. Tandis que MiCA harmonise les règles pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), DAC8 renforce les exigences de transparence fiscale, augmentant ainsi la pression réglementaire sur le secteur.

Les PSAN doivent désormais se conformer à des exigences strictes en matière de transparence, de protection des investisseurs et de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, la nouvelle réglementation européenne impose également des obligations renforcées en matière de reporting fiscal et de traçabilité des transactions.

Cette évolution réglementaire s'accompagne d'une adoption croissante des cryptomonnaies par les entreprises traditionnelles. De plus en plus d'organisations intègrent les cryptomonnaies dans leur stratégie de trésorerie ou comme moyen de paiement, créant de nouveaux défis pour les professionnels du chiffre et du droit.

Par ailleurs, ces nouvelles règles impactent également le patrimoine, en particulier dans le cadre des transmissions ou des donations. Les cryptomonnaies nécessitent une approche spécifique pour garantir une gestion conforme et optimiser leur valorisation.

La complexification du cadre juridique et fiscal nécessite donc que les professionnels se forment, et le Groupe Revue Fiduciaire vient justement répondre à ce besoin.

Une formation hybride pour répondre aux enjeux de 2025

Le mardi 25 mars 2025, le Groupe Revue Fiduciaire organise une journée de formation inédite aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris, également disponible en format distanciel avec des outils adaptés.

Cette initiative arrive à point nommé, alors que le règlement MiCA entre dans sa phase d'application concrète et que les PSAN doivent adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences européennes.

Programme de la formation de la Revue Fiduciaire, en début de journée

Alors que la matinée sera davantage consacrée au règlement MiCA et à ses implications, l'après-midi sera axé sur un format hybride, avec des spécificités adaptées aux besoins des participants en fonction du parcours choisi.

Le parcours « Conseiller », destiné aux CGPI, avocats fiscalistes et notaires, s'adresse aux professionnels confrontés aux enjeux patrimoniaux et fiscaux liés aux cryptomonnaies.

Le parcours « Entreprise », conçu pour les DAF, experts-comptables et commissaires aux comptes, se concentre sur les problématiques de gestion de trésorerie, de comptabilité et de conformité dans un contexte crypto.

Ce format hybride garantit une interaction optimale avec les intervenants, tout en répondant aux attentes spécifiques de chaque catégorie de professionnels.

Programme de la formation du Groupe Revue Fiduciaire, selon le parcours choisi

Pourquoi cette formation est-elle cruciale en 2025 ?

L'évolution rapide de la régulation du secteur des crypto-actifs crée une urgence pour les professionnels de se former. Plusieurs facteurs rendent cette formation particulièrement pertinente.

L'harmonisation européenne avec MiCA transforme profondément les pratiques du secteur. En effet, les professionnels doivent maîtriser ce nouveau cadre pour accompagner efficacement leurs clients. De plus, la multiplication des cas d'usage des cryptomonnaies en entreprise crée de nouvelles problématiques comptables et fiscales qui nécessitent une expertise spécifique.

Les enjeux de conformité deviennent également de plus en plus complexes, avec des risques accrus pour les professionnels qui ne maîtriseraient pas ces nouvelles réglementations.

La formation que propose le Groupe Revue Fiduciaire permet justement d'acquérir les compétences nécessaires pour naviguer dans cet environnement en mutation.

Deux parcours spécialisés enrichis d'exemples concrets et de cas d’usage

Le parcours Entreprise : de la théorie à la pratique

Le parcours Entreprise aborde en profondeur les enjeux de la comptabilité des paiements en cryptomonnaies et la gestion d’une trésorerie composée de cryptos. Les participants exploreront des cas pratiques comme la gestion d'une trésorerie diversifiée incluant du Bitcoin, la comptabilité de paiements en stablecoins, ou encore l'optimisation fiscale des opérations crypto.

Par exemple, les participants étudieront le cas d'une entreprise recevant des paiements en USDC et devant gérer les implications comptables et fiscales de ces transactions. Les aspects sur la TVA seront particulièrement détaillés, notamment concernant la déductibilité des services payés en cryptomonnaies.

La formation abordera également les situations critiques comme la gestion des moins-values sur les cryptomonnaies et les problématiques de valorisation des actifs numériques au bilan.

Un focus particulier sera fait sur les risques juridiques et les bonnes pratiques à mettre en place pour les éviter.

Le parcours Conseiller : maîtriser les enjeux patrimoniaux

Le parcours Conseiller se concentre quant à lui sur les problématiques patrimoniales et fiscales liées aux cryptomonnaies, avec des cas pratiques directement issus de situations réelles. Les participants apprendront à calculer et déclarer les gains en actifs numériques, en distinguant les profils particuliers et professionnels, et en abordant les questions de valorisation, de déclaration, ainsi que la gestion des pertes non traitées fiscalement.

Un module dédié traitera également des enjeux successoraux, couvrant les aspects civils et fiscaux des donations et successions d’actifs numériques. Il abordera notamment la transmission des clés privées, la rédaction de clauses testamentaires adaptées, la valorisation des actifs numériques dans le cadre d’une succession, ainsi que la gestion en cas d’incapacité d’un héritier ou donataire.

Des intervenants de premier plan

La formation sera animée par des experts reconnus dans leurs domaines, apportant des perspectives variées sur les enjeux comptables, fiscaux, et patrimoniaux des cryptomonnaies :

Faustine Fleuret : Co-fondatrice de l'Adan ;

Henri Leyrat : Consultant et formateur en gestion de patrimoine, Docteur en droit privé HDR ;

Nicolas Canetti : Avocat spécialisé en fiscalité du patrimoine, fondateur du cabinet Odessa ;

Axel Sabban : Avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Revo Avocats ;

Nizar Saadane : Managing Director et professeur, London Finance Academy ;

Pierre Morizot : PDG et co-fondateur de l’assistant fiscal Waltio ;

Sanaa Moussaïd : fondatrice de World Of Numeric & Crypto Accounting.

Des bénéfices tangibles pour votre pratique professionnelle

La participation à cette formation du Groupe Revue Fiduciaire permettra d'acquérir une compréhension approfondie du cadre réglementaire MiCA, de ses implications pratiques, et des futures harmonisations européennes en préparation. Elle abordera également les dynamiques internationales, comme les initiatives des États-Unis sur la régulation des cryptomonnaies, notamment autour de la réserve stratégique.

Les participants repartiront avec des outils concrets : modèles de clauses contractuelles, templates de déclaration fiscale adaptés aux cryptomonnaies, et méthodologies de calcul des plus-values conformes aux dernières exigences réglementaires.

La formation permet également de développer une expertise différenciante sur le marché. Les professionnels formés seront en mesure d'accompagner leurs clients dans leurs projets impliquant des cryptos, qu'il s'agisse d'investissement, de paiement ou de transmission patrimoniale.

Une opportunité à ne pas manquer pour les professionnels

Cette formation proposée par le Groupe Revue Fiduciaire représente bien plus qu'une simple mise à jour des connaissances.

Dans un environnement où la maîtrise des aspects réglementaires des cryptomonnaies devient un avantage concurrentiel majeur, elle constitue un investissement stratégique pour tout professionnel souhaitant se positionner comme expert dans ce domaine en pleine expansion.

Proposée à un tarif de 930 € HT, cette formation est strictement limitée en nombre de participants afin de garantir des échanges de qualité et une expérience optimale. Elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel compte tenu de la densité du programme et du niveau d'expertise des intervenants.

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site Web dédié, contactez [email protected] par mail ou appelez le 01 48 00 59 66.

Questions fréquentes sur cette formation

Quel niveau de connaissance est requis ?

La formation du Groupe Revue Fiduciaire est accessible à tous les professionnels, même ceux n’ayant aucune connaissance préalable des cryptomonnaies. Elle est conçue pour s’appuyer principalement sur des notions comptables, civiles et fiscales. Une compréhension des principes fondamentaux de la blockchain peut constituer un atout, mais n’est en aucun cas indispensable.

Comment se déroule la formation à distance ?

Les participants à distance bénéficient d'une plateforme interactive permettant de suivre les présentations en direct, de poser leurs questions aux intervenants et d'accéder aux supports en format numérique.

La formation est-elle éligible à la formation continue ?

Oui, cette formation entre dans le cadre de la formation continue des experts-comptables et des avocats. Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation.

