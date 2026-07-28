Revolut ouvre le private equity aux particuliers français depuis le 27 juillet

La néobanque Revolut franchit une nouvelle étape concernant son offre financière en France et en Europe. Depuis ce lundi 27 juillet 2026, ses clients éligibles peuvent accéder à des fonds de marchés privés gérés par Apollo, Ares, Hamilton Lane et Partners Group, directement depuis l'application Revolut. Une offre longtemps réservée aux investisseurs institutionnels.

Revolut ouvre les marchés privés à ses clients français et européens

Revolut a annoncé le lancement de son offre sur les « marchés privés » en France, le 27 juillet 2026. La fintech, qui revendique plus de 75 millions de clients dans le monde, permet désormais à ses utilisateurs éligibles d’investir dans des fonds de capital-investissement (private equity), de crédit privé et d’infrastructures privées, directement depuis son application mobile.

Pour bâtir cette offre, la néobanque s’est associée à quatre gérants d’actifs de premier plan : Apollo, Ares, Hamilton Lane et Partners Group. Ces sociétés supervisent collectivement plus de 2 800 milliards de dollars d’actifs et travaillent habituellement avec des fonds de pension, des fonds souverains et de grands investisseurs institutionnels. Dans le détail, ces quatre partenaires pèsent :

Pour Apollo Global Management , qui est le plus imposant, c’est environ 1 030 milliards de dollars d’actifs gérés (AUM) au 31 mars 2026 ;

, qui est le plus imposant, c’est environ 1 030 milliards de dollars d’actifs gérés (AUM) au 31 mars 2026 ; Suivi de très près par Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE), qui totalise 1 000 milliards de dollars, dont 141,8 milliards en gestion discrétionnaire et 905,3 milliards en gestion non discrétionnaire ;

(Nasdaq : HLNE), qui totalise 1 000 milliards de dollars, dont 141,8 milliards en gestion discrétionnaire et 905,3 milliards en gestion non discrétionnaire ; Ares Management Corporation (NYSE : ARES), qui supervise pour sa part plus de 644 milliards de dollars ;

(NYSE : ARES), qui supervise pour sa part plus de 644 milliards de dollars ; Partners Group complète ce quatuor, avec plus de 185 milliards de dollars d’AUM à l’échelle mondiale.

Le service est déployé simultanément dans une vingtaine de pays européens en plus de la France, dont notamment l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie ou encore le Luxembourg.

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Des tickets d’entrée abaissés grâce au cadre ELTIF 2.0

Historiquement, l’accès aux marchés privés était réservé aux investisseurs disposant de tickets d’entrée souvent supérieurs à 100 000 euros, sans compter les formalités administratives lourdes et les appels de capitaux imprévisibles. Revolut assure ainsi abaisser considérablement ces barrières, sans toutefois communiquer publiquement de montant minimum précis à cet instant.

Les fonds proposés s’inscrivent dans le cadre réglementaire européen ELTIF 2.0, qui structure les fonds européens d’investissement à long terme. Revolut mise sur des véhicules dits « evergreen », conçus pour investir immédiatement les capitaux dans un portefeuille déjà actif, plutôt que d’imposer plusieurs années d’immobilisation avant les premiers rendements.

Le cadre ELTIF 2.0 prévoit des fenêtres de liquidité périodiques, permettant aux investisseurs de demander des rachats à intervalles réguliers. La néobanque insiste toutefois sur un point essentiel : ces fonds restent fondamentalement illiquides, les rachats ne sont pas garantis et peuvent être suspendus selon les conditions propres à chaque fonds.

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Un public expérimenté visé, et des risques à connaître

Rolandas Juteika, responsable de la gestion de patrimoine et du trading pour l’Europe chez Revolut, résume l’ambition de l’offre :

« Les marchés privés ont longtemps constitué la classe d’actifs manquante dans le portefeuille de l’investisseur moyen, non pas par manque d’intérêt, mais par manque d’accès. »

La néobanque cible clairement des investisseurs expérimentés, dotés d'un horizon d'investissement de plusieurs années et n'ayant pas besoin d'accéder rapidement à leur capital. Chaque fonds proposé passe au crible de l'équipe interne de sélection de Revolut, qui se penche sur la stratégie du gérant, son historique de performance, sa robustesse opérationnelle et sa capacité à traverser les différentes phases de marché. Des frais de gestion et des commissions de performance s'appliquent par ailleurs.

Cette offre vient compléter une gamme d’investissement déjà large sur l’application, incluant actions américaines et européennes, ETF, obligations, cryptomonnaies, fonds monétaires, robo-advisor et CFD. Sur le plan opérationnel, Revolut Securities Europe UAB agit comme sous-distributeur des fonds, qui sont proposés via Allfunds Bank.

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Allfunds, le hub qui rend l’offre possible

Derrière cette nouvelle offre sur les marchés privés de l’application mobile de la néobanque, Revolut Securities Europe UAB agit en réalité comme sous-distributeur, les fonds étant portés juridiquement par Allfunds Bank S.A.U., qui en est le distributeur.

Ce positionnement n’a rien d’anodin, car Allfunds pèse 1 700 milliards d’euros d’actifs sous gestion, est présent dans 66 pays et relie plus de 1 400 partenaires de fonds à plus de 900 distributeurs à travers le monde. Concrètement, c’est cette plateforme qui fournit à Revolut l’infrastructure technique et réglementaire nécessaire à la distribution d’ELTIF 2.0.

Ce lancement s’inscrit dans une année particulièrement active pour la néobanque, qui multiplie les annonces produits et réglementaires. En octobre 2025, Revolut avait notamment obtenu son agrément MiCA, ouvrant la voie à un développement européen renforcé de ses services crypto. Avec cette nouvelle brique « marchés privés », Revolut poursuit sa stratégie de plateforme d’investissement tout-en-un pour ses clients européens.

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Sources : Revolut, Allfunds

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