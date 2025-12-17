Éparpillée sur un immense territoire océanique et dépendante du dollar américain, la République des Îles Marshall se heurte à des contraintes économiques et financières structurelles. Ces limitations entravent les flux financiers internationaux et restreignent la capacité du pays à absorber les chocs économiques. Dans ce cadre, l’expérimentation d’un revenu universel de base adossé aux cryptomonnaies pourrait-elle ouvrir la voie à une autonomie financière ?

Des contraintes économiques et financières qui appellent à l’autonomie

La République des Îles Marshall (RMI) est répartie sur près de 1 200 îles et environ 2 millions de kilomètres carrés d'océan, une superficie comparable à la taille du Mexique. Cette particularité géographique a façonné une tradition de résilience et d'innovation, des caractéristiques fortes dans l'identité marshallaise.

Il y a de cela 10 ans, les pays insulaires entretenaient près de 1 200 relations avec des correspondants bancaires (permettant à une banque locale d'effectuer des paiements internationaux et d'accéder aux devises étrangères).

Depuis, plus de la moitié de ces relations ont disparu, certaines nations souveraines comme le RMI ne s'appuient désormais plus que sur un seul correspondant. Sans ces relations, une banque locale se retrouve isolée du système financier mondial.

Les frais de transfert de fonds dans les corridors du Pacifique s’élèvent actuellement en moyenne à 10 %, soit le triple de l’objectif de développement durable des Nations Unies. Les virements internationaux en USD peuvent coûter quatre à cinq fois plus cher que la moyenne mondiale, le règlement prenant jusqu'à une semaine en raison des contraintes des correspondants bancaires.

Cette crise bancaire des correspondants dans le Pacifique crée ainsi une forte dépendance à l'argent liquide, une « dynamique complexe » en raison de la dispersion géographique du RMI. De plus, les dollars physiques arrivent trimestriellement, grâce à des conteneurs maritimes, imposant des limites de retrait sur le montant d’argent liquide pouvant être retiré par les citoyens.

Par ailleurs, en raison de son économie entièrement dollarisée, la RMI ne disposent pas d'outils monétaires indépendants pour lutter contre l'inflation. Cette situation a pour conséquence d'assécher les liquidités intérieures en cas de crise, rendant chaque dollar en circulation plus cher.

Un revenu universel de base en crypto : une porte de sortie innovante ?

Face à ce constat, la RMI a introduit un système de revenu universel de base (UBI), intégrant des paiements en cryptomonnaies en parallèle des méthodes traditionnelles.

Ainsi, chaque citoyen résident sur les Îles Marshall recevra des paiements trimestriels d'environ 200 dollars, les premiers versements ont d'ailleurs été réalisés à la fin du mois de novembre.

Ce programme est financé par un fonds créé dans le cadre d’un accord avec les États-Unis, destiné notamment à indemniser les Îles Marshall pour plusieurs décennies d’essais nucléaires américains. Ce fonds gère plus de 1,3 milliard de dollars d’actifs, auxquels s’ajoute un engagement américain de 500 millions de dollars supplémentaires d’ici 2027.

Le Dr Huy Pham, professeur associé et responsable de la crypto-fintech à l'Université RMIT, a exprimé son enthousiasme face à un projet « unique en termes de mise en œuvre à l’échelle nationale ».

Cependant, il explique que la réussite du projet ne repose pas uniquement sur la technologie de la blockchain mais qu'une meilleure inclusion financière passe aussi par une meilleure couverture Internet et un accès plus répandu aux smartphones.

Selon l’Administration de la sécurité sociale des Îles Marshall, c'est environ 60 % de la première série de paiements qui ont été déposés via des canaux conventionnels (comptes bancaires et chèques).

Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs averti que malgré le caractère innovant de la technologie sous-jacente au programme, la mise en œuvre d’un revenu universel de base reposant sur la blockchain comporte « des risques financiers, budgétaires, juridiques, réputationnels et liés à l’intégrité financière ».

En 2018, la RMI avait tenté de créer une crypto nationale connue sous le nom de Sovereign (SOV), un projet qui avait été bloqué suite aux avertissements du FMI.

L’avenir nous dira si cette expérimentation, porteuse d’une forte valeur ajoutée malgré des contraintes importantes, parviendra à tenir ses promesses.

Sources : The Guardian ; Republic of the Marshall Islands Ministry of Finance

