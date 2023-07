« Retirez vos fonds » – L’ex-PDG de Paxful lance l’alerte sur un scénario à la FTX

Ray Youssef a fait part de ses craintes dans une publication Twitter qui reprend une alerte lancée par un utilisateur de Reddit anonyme. Ce dernier affirme que Paxful a cessé de proposer ses preuves de réserves sur son site, et que les utilisateurs sont donc en danger :

Paxful has taken down its proof of reserves. I ask everyone to cease trading until we get to the bottom of this! https://t.co/qKtpA8DEic pic.twitter.com/p0JDXRCZEp

