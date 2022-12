Renault s'ouvre au Web3 avec sa première collection de NFT « genR5 »

Renault fait son entrée dans l'univers du Web3 avec « R3NLT », sa nouvelle plateforme dédiée à ce nouvel écosystème communautaire aux nombreux avantages pour les fans de la marque. Pour l'occasion, Renault annonce le lancement de sa première collection de NFT « genR5 » en hommage au mythique modèle automobile des années 70-80.

Renault fait son entrée dans l'univers du Web3

L'emblématique constructeur automobile français Renault débarque dans le Web3 avec « R3NLT », une initiative communautaire pour se rapprocher de tous les passionnés de la marque, les initiés du Web 3.0 mais également les néophytes.

Pour officialiser ce lancement, Renault dévoile une première collection de 1 972 tokens non fongibles (NFT) « genR5 » en hommage à sa mythique Renault 5 des années 70 et 80, son modèle le plus vendu pendant une dizaine d'années.

Aperçu des NFT Renault R5

Ce premier drop sera disponible au mint dès le 15 décembre sur la nouvelle plateforme dédiée de Renault. Cette plateforme sécurisée sera le lieu d'achat unique pour acquérir des NFT Renault et offrira une relation privilégiée et intime avec la marque. Elle permettra d'accéder de manière sécurisée à son wallet et évoluera au fur et à mesure des différents lancements. Elle permettra aussi au public de suivre l'actualité de la mise en vente et de s'inscrire pour recevoir des notifications clés pour pouvoir devenir détenteur d'un NFT genR5.

Ces NFT offriront pléthore d'avantages à leurs détenteurs, parmi lesquels :

Accès à des événements couverts par Renault ;

Essais privilégiés de voitures ;

Rencontres avec des responsables Renault, notamment les directeurs de la branche design ;

Découverte d'expositions Renault en avant-première ;

Visites exclusives de lieux encore jamais dévoilés au public ;

Et d'autres opportunités à venir.

R3NLT se révèle ainsi être une opportunité unique pour les passionnés d'automobile ou de la marque d'accéder à des avantages exclusifs tout en se voyant remettre un NFT symbolisant la révolution automobile des années 70-80, comme le confirme Laurent Aliphat, VP brand marketing content creation de la marque :

« Entrer dans la communauté R3NLT, c’est faire le choix d’une relation unique avec la marque, c’est créer et proposer de nouvelles expériences à tous les passionnés. Il n’y avait pas de meilleur choix que de démarrer par une collection de NFTs qui rendent hommage à la mythique Renault 5. »

Des NFT aux traits uniques

Cette première collection de 1 972 NFT, en référence à l'année de lancement de la Renault R5, s'inspirera de 4 évolutions du mythique modèle des années 70. Ainsi, ces NFT, distribués de façon aléatoire, seront présentés selon les caractéristiques suivantes :

100 R5 électriques , en hommage aux 100 modèles électriques produits dans les années 70, véritable révolution de l'époque ;

, en hommage aux 100 modèles électriques produits dans les années 70, véritable révolution de l'époque ; 160 R5 Turbo , afin de symboliser la sportivité de Renault, 160 correspondant au nombre de chevaux disponibles sur le modèle sportif ;

, afin de symboliser la sportivité de Renault, 160 correspondant au nombre de chevaux disponibles sur le modèle sportif ; 450 R5 Le Car Van , en référence aux 450 modèles produits en série limitée de cette édition aux traits inspirés des voitures américaines ;

, en référence aux 450 modèles produits en série limitée de cette édition aux traits inspirés des voitures américaines ; Et enfin 1262 R5 TL, symbole de la révolution des citadines.

Cette première collection offrira à ses détenteurs des avantages uniques, notamment l'opportunité de participer à la création d'objets du merchandising « The Originals » ainsi que des notifications vous informant des futures opportunités de R3NLT.

Précisons également que les différents drops lancés par Renault peuvent être une opportunité de faire un pas dans le Web3 sans nécessairement faire l'usage de cryptomonnaies. Effectivement, l'achat à un prix unique et accessible à tous de ces NFT est également possible en paiement classique par carte bancaire.

Enfin, l'achat de ces NFT permettra aux intéressés de bénéficier du statut de mécène du projet solidaire Give Me Five, une partie des revenus générés par la collection genR5 étant reversée à cette initiative. Ce programme, lancé par Renault, agit notamment en restaurant des courts de tennis dans les quartiers populaires afin de faciliter l'accès de leur population à l'activité sportive.

La marque automobile souhaitant s'installer de façon durable dans l'écosystème du Web3, elle prévoit de déployer d'autres drops de NFT, chacun avec sa propre utilité et ses propres avantages. Les informations à venir seront notamment diffusées sur le Discord officiel R3NLT et sur son compte Twitter.

