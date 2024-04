Avec Rayn, investissez dans le Bitcoin sans aucuns frais pour une durée limitée

La plateforme Rayn offre une opportunité exclusive à l'aune du bull run : la possibilité d’acheter du Bitcoin sans frais pendant un mois entier. Rayn se distingue par son approche innovante, exploitant l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain pour offrir une expérience d'investissement accessible à tous, quel que soit votre niveau d'expertise. Comment profiter de cette offre ?

Achetez du Bitcoin sans le moindre frais avec Rayn

À l'occasion de ce bull run prometteur, Rayn vous permet d'investir dans le Bitcoin sans aucuns frais pour une durée d'un mois. Dès aujourd'hui, le trading de Bitcoin sur les paires BTC/USDT et BTC/EUR est sans frais depuis l'application Rayn.

Enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Rayn combine le meilleur de la finance traditionnelle avec la technologie disruptive de la blockchain.

Conçue pour rendre l'épargne plus attrayante et innovante, l'application Rayn propose un IBAN dédié avec une carte de débit Visa permettant d'effectuer des achats chez tous les commerçants.

L’application Rayn se démarque en proposant une expérience unique appuyée sur l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain afin de permettre à tous les investisseurs, peu importe leur expérience dans l'épargne et l'investissement, d'accéder à l'indépendance financière de manière fiable et simplifiée.

En parallèle de son offre de services bancaires, Rayn permet également le trading de plus de 100 cryptomonnaies, toujours au sein d'une seule et même application afin d'unifier les investissements de ses clients.

Bien plus qu'une simple ouverture au monde des cryptomonnaies, Rayn propose une expérience crypto complète via une interface épurée, en plus d'un accès aux dernières actualités du marché et à des analyses d'experts reconnus.

🎬 Découvrez Rayn plus en détail avec notre interview de Jean Guillou, son cofondateur :

Une offre d'épargne complète, à la croisée de la finance traditionnelle et de la blockchain

Quoi de mieux pour illustrer la synergie réussie entre blockchain et épargne que le Coffre Flex de Rayn, qui offre des taux d'intérêt composés allant de 5 à 6,5 % par an*. Le Coffre Flex génère des revenus quotidiennement, dès le premier euro investi le tout sans frais dissimulés.

Le Coffre à Terme quant à lui, offre jusqu'à 10 % de rendements annuels* avec des intérêts versés quotidiennement. Une manière novatrice et sécurisée de profiter de rendements défiant toute concurrence dans la finance traditionnelle, avec comme seul prérequis d'immobiliser des fonds pour une durée d'un an.

Un programme avantageux qui libère le potentiel de chaque euro dormant vous permettant d'exploiter pleinement le potentiel de votre argent encore non mis à profit.

Enfin, le Coffre Blockchain de Rayn se présente comme son produit de rendements 100 % blockchain, ouvrant la voie à l'univers du cloud mining et du Bitcoin. Avec cette offre, votre capital est investi chez les partenaires rigoureusement sélectionnées par Rayn, vous permettant de participer à l'essor du réseau Bitcoin tout en touchant jusqu'à 18,99 % de rendements sur vos investissements*.

Enfin, pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une approche simplifiée des rendements offerts par les cryptomonnaies, Rayn propose un portefeuille totalement automatisé géré par une intelligence artificielle (IA) à la pointe. En un clic, profitez de rendements optimisés basés sur les analyses de traders experts, le tout sur une approche au risque totalement personnalisable.

👉 Découvrez les différentes cartes Visa proposées par Rayn

Automata France SAS (RCS 902 498 617) est enregistrée en qualité de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro E2023-087.

Attention, l’investissement dans des actifs numériques comporte des risques de perte partielle ou totale de l’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les prix des actifs numériques étant particulièrement volatils. N’investissez pas dans les actifs numériques si vous ne possédez pas les connaissances financières et techniques relatives à de tels produits.

Automata Pay Europe Limited, société de droit irlandais enregistrée sous le numéro 69028, et Automata ICO limited, société de droit irlandais enregistrée sous le numéro 690280, agissent en qualité de prestataire de service externalisé de Modulr Finance B.V., Weteringschans 165 C, 1017 Amsterdam, Pays-Bas, établissement de monnaie électronique agréée par De Nederlandsche Bank sous le numéro R182870.

Les services de paiement et, en particulier, la fourniture de comptes de paiements, sont exclusivement rendus par Modulr Finance B.V.

