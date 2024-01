Quel sera le timing du pivot de la Réserve fédérale (Fed) cette année, et quel impact sur le Bitcoin ?

Alors que le marché des cryptomonnaies s’est recalibré sur les fondamentaux de la finance traditionnelle, le cours du Bitcoin ne va pas échapper au thème fondamental premier de cette année 2024, le pivot monétaire des Banques Centrales et en particulier celui de la Réserve fédérale (Fed). Quel sera donc le timing du pivot de la Fed : le 31 janvier, le 20 mars, ou plus tard au printemps ?

Les facteurs nécessaires pour justifier un pivot de la FED

Tout le monde se souvient de la grave erreur faite par la Réserve fédérale (Fed) en 2021, lorsqu'elle avait tardé à pivoter (à l’époque la fin des taux d’intérêt à zéro pour lutter contre la récession économique de la crise sanitaire), prenant ainsi sa part de responsabilité dans l’envolée verticale des taux d’inflation en 2022, l’année du marché baissier pour Bitcoin.

La FED a mis un terme à sa politique monétaire de taux d’intérêt zéro au mois de janvier 2022, avant d’engager une séquence de resserrement monétaire verticale et d’atteindre son taux d'intérêt Terminal à 5,50 % à la fin de l’année 2023. Sur toute cette période, il y a eu une corrélation inversée entre la tendance des taux obligataires du marché et la tendance du prix du BTC.

Ce mercredi 31 janvier, la FED dévoilera sa première décision monétaire de l’année, mais il n’y aura pas de mise à jour des projections macro-économiques et des dot plots (l’opinion des 12 membres votant du FOMC, le comité de politique monétaire de la FED). Rappelons que selon les dot plots, 3 baisses de taux sont prévues par la Fed cette année, sans indication de timing, alors que le marché en envisage 5 minimum.

Qui de la Fed ou de la Haute Finance se trouve dans l’erreur ?

La réponse à cette question aura un impact très fort sur l’allure du Bitcoin en bourse cette année, voilà l’unique certitude du moment. Ce mercredi, il faudra être attentif à la conférence de presse de Jerome Powell et son « verbe » pour affiner le taux de probabilité de pivot au mois de mars, car il est acquis à presque 100 % que la FED ne compte pas pivoter le mercredi 31 janvier.

C’est donc la décision de politique monétaire du mercredi 20 mars qui interroge vraiment le marché avec une probabilité de 50 % que la Fed fasse sa première baisse de taux à ce moment-là.

Chacun peut partager son avis sur le sujet et au-delà de ce jeu de probabilités, revenons à la base du débat. Quels sont les facteurs clefs qui orientent la politique monétaire à venir de la Fed, et surtout, quelles sont les raisons qui peuvent pousser la Fed à basculer d’un cycle hawkish à un cycle dovish de ses taux d’intérêt ?

Dans l’ordre d’importance : l’inflation, l’emploi puis la croissance économique réelle.

Tableau qui présente une synthèse des 3 facteurs d’influence sur la politique monétaire de la Fed

Ces justifications sont-elles réunies ou proches de l’être ?

La Fed fait face à un dilemme cornélien, car si elle pivote trop vite, elle prend le risque de relancer l’inflation. Et si elle pivote trop tard, elle prend le risque de déclencher une récession, du fait de l’impact négatif de taux d’intérêt élevés présents trop longtemps sur l’économie réelle. Faisons donc un diagnostic des agrégats de conjoncture économique qui décident de la politique monétaire de la Fed afin de déterminer si elle va pivoter au mois de mars, ou attendre le printemps et agir sur le tard comme en 2021.

Tout d’abord, le régime des prix, c’est de loin le plus important. Faisons simple, la Fed scrute l’indice des prix PCE, et ce dernier est tombé à 2,6 % en version nominale avec une tendance toujours baissière. C'est ici un argument de poids en faveur d'un pivot au premier trimestre de cette année.

Graphique qui représente le taux d’inflation US selon l’application Truflation qui est basée sur la technologie Blockchain (celle du BTC)

Ensuite, le marché du travail, en particulier dans le secteur des services, dimension emploi du PMI des services, ADP, NFP, Jobs openings, croissance des salaires : autant d'agrégats de conjoncture économique qui ne rendent pas urgent un pivot de la Fed. Mais la situation serait différente si le taux de chômage des États-Unis devait brutalement s'envoler à la hausse ces premiers mois de 2024.

Enfin, le cadre macro-économique prospectif: soft landing VS hard landing VS no landing. De très loin, c'est le hard landing (c'est à dire une récession économique comme en 2001, 2008 et 2020) qui rendrait immédiat le pivot de la FED. Mais pour Bitcoin, c'est le soft landing qui serait la configuration économique la plus appropriée pour rejoindre les 70 000 dollars.

L’avis de Vincent Ganne pour finir (oui, mon avis) : j’estime que la Fed ne pivotera pas en mars, mais davantage au deuxième trimestre de l'année 2024. Si j’étais dans l’erreur et que la Fed devait pivoter en mars, alors cela serait permis par un PCE à 2 % dès le mois de mars et un rebond du taux de chômage au-dessus des 4 % de la population active

Il existe enfin une manière d’utiliser le marché pour forger sa conviction définitive sur le timing du pivot de la Fed. Le pivot sera imminent lorsque les taux obligataires US enregistreront des cassures techniques baissières majeures.

Graphique qui juxtapose les périodes de récession économique aux Etats-Unis et le cycle des taux d’intérêt de la FED

