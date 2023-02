Le protocole BonqDAO victime d'un hack à 120 millions de dollars

Dans une publication sur Twitter, le protocole BonqDAO a annoncé avoir été victime d'une attaque de type « oracle » ayant conduit à son effondrement. À l'heure de l'écriture, les dégâts sont estimés à près de 120 millions de dollars.

Bonq protocol was exposed to an oracle hack, where exploiter increased the ALBT price and minted large amounts of BEUR. The BEUR was then swapped for other tokens on Uniswap. Then, the price was decreased to almost zero, which triggered the liquidation of ALBT troves.

— BonqDAO (@BonqDAO) February 1, 2023