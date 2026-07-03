Interdiction du tabac, casque obligatoire, vaccins... Les propositions choc de l'Assurance maladie pour économiser 3,9 milliards d'euros

Face à un déficit qui pourrait atteindre 17 milliards d'euros en 2029, la Caisse nationale d'Assurance maladie (Cnam) a présenté ce jeudi une quarantaine de propositions destinées à réduire ses dépenses de 3,9 milliards d'euros en 2027. La prévention domine, avec quelques mesures choc.

Tabac, vaccination, casque : les mesures de prévention phares

Face à un déficit qui devrait être spectaculaire, l'Assurance Maladie se veut force de propositions. La mesure la plus forte consiste à interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009, pour faire émerger une « génération sans tabac » moins exposée aux maladies respiratoires coûteuses.

Pour rappel, le Royaume-Uni a récemment adopté une mesure similaire, devenant selon la Cnam le deuxième pays au monde à le faire après la Nouvelle-Zélande, qui avait cependant fait marche arrière en 2023 pour des raisons budgétaires. Le tabac cause encore environ 68 000 décès par an en France, selon la fédération anti-tabac Contre-feu, qui a salué la position de l'Assurance maladie.

Sur le volet vaccination, la Cnam veut construire en deux ans une grande campagne contre les pneumocoques pour les plus de 65 ans, avec la même ambition que celle menée contre la grippe. Seuls 18,7% des seniors sont aujourd'hui vaccinés, alors que le coût des pneumonies et infections associées est estimé entre 2,7 et 3,4 milliards d'euros par an.

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L'Assurance maladie propose également de rendre obligatoire le port du casque à vélo et sur les "engins de déplacement personnel motorisés" pour les plus de 12 ans, en réponse à la hausse des accidents de trajet domicile-travail. En progression de 7,6% en 2024, ils ont doublé depuis 2017.

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Déprescription et rationalisation des traitements

Au-delà de la prévention, la Cnam souhaite mieux maîtriser les dépenses pharmaceutiques. Le directeur général Thomas Fatôme a évoqué des médicaments de plus en plus coûteux, et pas toujours prescrits à bon escient.

Il y aurait trop d'antibiotiques chez les enfants, trop de somnifères chez les personnes âgées, avec près de 30% de traitements jugés inappropriés à l'entrée en Ehpad. L'Assurance maladie plaide donc pour développer la « déprescription », à travers des consultations dédiées permettant de faire le bilan de l'ensemble des médicaments d'un patient et d'en supprimer les inutiles ou les risqués.

Pour les malades du cancer, la Cnam appelle à une « désescalade thérapeutique » sans perte de chance pour les malades, ainsi qu'à revoir le périmètre de prescription du Vyndaqel, un traitement coûteux contre l'amylose cardiaque.

L'ambition est donc grande pour l'Assurance Maladie. Mais ces mesures de prévention et de rationalisation ne suffiront cependant pas à combler un déficit extrêmement élevé. Ce dernier devrait atteindre 13,8 milliards d'euros en 2026, avec un risque de grimper à 15 milliards en 2027 puis 17 milliards en 2029 en l'absence d'intervention.

Les débats parlementaires sur ces propositions doivent débuter à l'automne, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Etant donné l'ampleur des propositions, ils s'annoncent déjà houleux.

Source : Assurance Maladie

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