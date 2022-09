Le projet NFT Pixelmon tente son grand retour après un premier dévoilement désastreux

Souvenez-vous, en début d’année 2022, l’écosystème crypto était plutôt optimiste, surtout en ce qui concerne les NFTs. On entendait alors beaucoup parler de Pixelmon, un projet de tokens non fongible. L’idée : créer un équivalent de Pokémon dans le metaverse, en proposant des créatures originales.

Mais le louable projet s’est heurté à un écueil de taille. Malgré la récolte de 70 millions de dollars, les premiers visuels présentés se sont avérés peu soignés, voire carrément laids :

Welp, @Pixelmon just made over $70 million dollars and when reveal happened, this is what everyone got. pic.twitter.com/3v6euOIdkT

De quoi susciter la colère des investisseurs et l’amusement des autres. Kevin, le NFT représenté sur notre image, a par ailleurs atteint le statut de meme. Au final, Pixelmon a été rangé dans la catégorie des projets douteux, qui auraient un peu trop capitalisé sur l’enthousiasme des premiers investisseurs.

Mais si l’on croyait que les équipes s’avéraient vaincues, ça n’est pas le cas. Le projet a connu depuis le début de l’année plusieurs évolutions majeures. Tout d’abord, il a été acquis par le studio Web3 LiquidX, qui détient désormais 60% de Pixelmon. Ensuite, les visuels ont bien sûr été changés. Les nouveaux se détachent du style voxel, et se rapprochent des artworks « classiques » de Pokémon ou encore Digimon :

Remember @Pixelmon? They redid their art and is still going strong. That surprised me. I swept a few. As long as the team is still going strong and they're doing land airdrop soon. I like the new art! #NFT #ETH pic.twitter.com/Nf7KuYsj1J

— 0xNotWar✌️ (@0xNotWar) September 23, 2022