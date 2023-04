Project Mariana : la BRI étudie l'intégration des MNBC à la finance décentralisée (DeFi)

La finance décentralisée (DeFi) a récemment attiré l'attention de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui étudie l'intégration des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) dans ce secteur. Le « Project Mariana », mené par la BRI, vise à déterminer si l'utilisation des AMM avec les MNBC pourrait contribuer à la réalisation des objectifs du G20 en matière de paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents.