La principale banque de développement d'Allemagne explore la tokenisation d'actifs dans le cadre d'expérimentations menées par la BCE

Depuis quelques années, les institutions financières traditionnelles ont progressivement adopté les innovations du secteur des cryptomonnaies, notamment en proposant des services de garde ou en créant des fonds d'investissement tels que les ETF spot lancés plus tôt cette année.

Plus récemment, le marché des cryptomonnaies a vu un engouement croissant pour la tokenisation d'actifs du monde réel, également appelés « Real World Assets » (RWA).

La tokenisation consiste à convertir des actifs physiques ou financiers en équivalents numériques sur une blockchain, facilitant ainsi leur intégration dans des systèmes distribués comme Ethereum. Ce processus confère aux actifs des avantages similaires à ceux des cryptomonnaies, tels qu'une traçabilité améliorée, des transactions plus rapides et une sécurité renforcée grâce à la détention des actifs sur une adresse protégée par une clé privée.

Récemment, Boerse Stuttgart Digital, le principal fournisseur d'infrastructure pour les actifs numériques en Europe, a annoncé un partenariat avec la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la plus grande banque de développement d'Allemagne, pour lui fournir une infrastructure permettant l'émission de sa nouvelle obligation basée sur la blockchain.

Ce partenariat fournira à KfW tous les outils nécessaires pour gérer ses portefeuilles et sécuriser ses clés privées pendant les processus d'émission et de rachat des actifs, conformément à la loi allemande sur les titres électroniques (eWpG).

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre des essais et expérimentations sur les applications décentralisées menées par la Banque centrale européenne (BCE).

À cette occasion, Gaetano Panno, responsable de la gestion des transactions chez KfW, a déclaré :

« En tant que l'un des plus grands et des plus actifs émetteurs d'obligations au monde, nous menons activement des initiatives de digitalisation dans le processus d'émission et de règlement. L'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre des essais de la BCE nous permet de traiter techniquement une transaction "livraison contre paiement" et ainsi de soutenir notre parcours d'apprentissage numérique. »