« Des pratiques managériales inacceptables » – Nouvelles révélations sur le fonctionnement interne de FTX

La seconde plateforme d’échange mondiale qu’était FTX aurait eu une sécurité qui laissait fortement à désirer, d’après de nouvelles révélations. Le nouveau PDG de l’exchange, John Ray III, qui a pris en charge le processus de faillite, affirme ainsi que les clés privées des comptes clients étaient stockées en clair, et que les accès aux comptes n’étaient pas sécurisés. Le point sur le sujet.

L’absence de protocoles de sécurité de FTX

Depuis les débuts de l’affaire FTX, l’on apprend que les processus internes de l’entreprise étaient loin d’être aussi précis qu’on pouvait l’imaginer. Messages éphémères sur Signal, concentration des pouvoirs et communication bloquée : la plateforme semblait avoir improvisé quelques éléments clés de son fonctionnement. Et cela serait allé semble-t-il jusqu’à la sécurité des comptes des utilisateurs.

Le PDG actuel, John Ray III, qui a été mis en place pour superviser la faillite de l’entreprise, a ainsi donné un témoignage auprès de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. Il y détaille des « pratiques managériales inacceptables » et un manque de contrôle des accès des employés. Avec notamment :

« Le stockage de certaines clés privées qui permettaient d’accéder à des centaines de millions de dollars en actifs crypto sans contrôle de sécurité ou chiffrement. »

Par ailleurs, la hiérarchie de FTX aurait eu librement accès aux comptes des clients sans « contrôles de sécurité qui les auraient empêchés de rediriger ces actifs ». On rappelle à l’occasion que Sam Bankman-Fried a admis avoir détourné des fonds des utilisateurs de FTX vers Alameda Research. C’est d’ailleurs une problématique pointée du doigt par John Ray III, qui révèle qu’Alameda Research avait la capacité d’emprunter au groupe FTX « sans limite effective ».

Pas de gestion du risque, des dépenses frénétiques

La suite de la liste des pratiques douteuses de FTX est tout aussi accablante. Le témoignage de John Ray III nous apprend que le groupe FTX ne documentait pas clairement ses investissements, que les audits financiers étaient manquants, et qu’il n’y avait pas de département de gestion du risque à proprement parler. Quand on connaît la taille de FTX au sommet de sa gloire – l’entreprise pesait 32 milliards de dollars – on ne peut qu’être surpris par ces graves manquements.

Par ailleurs, le témoignage souligne que les investissements de FTX, qui avait racheté un grand nombre d’entreprises en 2021 et 2022, se sont avérés peu lucratifs :

« Le groupe FTX a procédé à une frénésie de dépenses […] au cours de laquelle environ 5 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter une myriade d’entreprises et d’investissements, qui pour certains ne valent plus qu’une fraction de ce qui a été payé. »

Le déluge d’informations que l’on reçoit ces dernières semaines sur l’affaire FTX peut donner le tournis. Considéré comme particulièrement solide au sein de la communauté crypto, l’entreprise semble pourtant avoir été construite autour d’un manque flagrant de processus fiables. C’est de cela que devra aussi répondre Sam Bankman-Fried, qui a été arrêté récemment.

Plus d'infos à ce sujet – Sam Bankman-Fried a été arrêté et devrait être extradé vers les États-Unis

Source : Commission des services financiers de la Chambre des représentants, communiqué

