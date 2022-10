Phishing crypto : les réseaux de l’artiste NFT Beeple de nouveau victimes d’une arnaque

Le célèbre artiste de tokens non fongibles (NFT) Mike Winkelmann, connu sous le pseudonyme de Beeple a de nouveau vu ses réseaux sociaux utilisés pour des tentatives de phishing.

Il s’agit plus précisément de Discord. Comme l’a fait remarquer un collectionneur de NFTs sur Twitter, le lien Discord sur OpenSea de la « BEEPLE: EVERYDAYS - THE 2020 COLLECTION » renvoyait sur un salon avec un programme frauduleux :

@beeple Your OpenSea BEEPLE: EVERYDAYS - 2020 COLLECTION has a Discord link attached to it that links to a scam CollabLand wallet drainer.

Your Discord URL probably got hijacked and your team didn't update it on OS. You need to change that ASAP or people going to get rekd. pic.twitter.com/GFMwWU2xd2

— maxnaut.eth (@maxnaut) October 3, 2022