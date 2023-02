Paris Blockchain Week Awards 2023 : Votez pour les meilleurs contributeurs de l'industrie Web3

La Paris Blockchain Week inaugure la 1ère édition de ses Paris Blockchain Week Awards qui visent à reconnaître les meilleures contributions au développement du secteur des cryptomonnaies et de la blockchain. Les personnes et entreprises récompensées seront sélectionnées par le public via un vote sur une application de la blockchain Partisia.

Cet article est écrit en partenariat avec Paris Blockchain Week (en savoir plus)

Inauguration des Paris Blockchain Week Awards

La Paris Blockchain Week s'associe à Partisia Blockchain pour annoncer la première édition des Paris Blockchain Week Awards. Ces récompenses distingueront les individus, projets et organisations les plus remarquables du secteur lors du plus grand rassemblement de leaders d'opinion et d'experts du monde entier se réunissant pour discuter et faire progresser le Web3.

Les Paris Blockchain Week Awards visent à récompenser les membres de la communauté blockchain pour leurs contributions notables, en accord avec la vision de la Paris Blockchain Week qui met l'accent sur le développement de l'écosystème par l'éducation, les projets phares et la collaboration communautaire pour construire l'économie numérique de demain.

La cérémonie de remise des prix, prévue pour le 23 mars 2023, célèbrera ceux qui ont contribué de manière significative à la transition vers l'industrie des cryptomonnaies en général.

Les votes pour ces contributeurs exceptionnels seront effectués sur la plateforme de vote blockchain Parti.com, permettant à chacun de voter facilement, anonymement et en toute sécurité « on-chain ». Chaque vote sera enregistré de manière transparente et ouverte sur la blockchain Partisia pour une vérification publique.

Les prix sont répartis dans 8 catégories, à savoir :

la Personnalité Web3 de l'année : récompense les réalisations exceptionnelles de ces derniers mois pour l'ensemble de l'écosystème blockchain ;

: récompense les réalisations exceptionnelles de ces derniers mois pour l'ensemble de l'écosystème blockchain ; le Choix du public : récompense le meilleur discours, la meilleure table ronde ou le meilleur atelier de la conférence ;

: récompense le meilleur discours, la meilleure table ronde ou le meilleur atelier de la conférence ; le Meilleur projet de blockchain d'impact : récompense le projet blockchain ayant un impact social significatif ;

: récompense le projet blockchain ayant un impact social significatif ; l'Initiative Web3 de l'année : récompense un projet qui utilise de manière innovante Web3 pour interagir avec son public ;

: récompense un projet qui utilise de manière innovante Web3 pour interagir avec son public ; le Meilleur projet de blockchain d'entreprise : récompense le meilleur projet blockchain d'entreprise, non seulement d'un point de vue technologique, mais aussi en termes de création de valeur et d'impact industriel pour l'entreprise ;

: récompense le meilleur projet blockchain d'entreprise, non seulement d'un point de vue technologique, mais aussi en termes de création de valeur et d'impact industriel pour l'entreprise ; la Meilleure plateforme éducative Web3 : récompense une organisation qui s'efforce d'éduquer la communauté au sens large sur Web3 et la technologie blockchain ;

: récompense une organisation qui s'efforce d'éduquer la communauté au sens large sur Web3 et la technologie blockchain ; le Meilleur créateur de contenu Web3 : récompense un individu qui s'efforce d'éduquer les masses au Web3 et la technologie blockchain ;

: récompense un individu qui s'efforce d'éduquer les masses au Web3 et la technologie blockchain ; ainsi que le Prix du jury : met en lumière une réalisation individuelle ou organisationnelle exceptionnelle, sélectionnée par les organisateurs et les principaux sponsors de la Paris Blockchain Week.

Les gagnants auront l'occasion d'être reconnus par des leaders de l'industrie et des pairs, ainsi que d'élargir leur portée en apparaissant dans les médias grand public et en recevant une couverture médiatique.

Au sujet de cette 1ère édition des Paris Blockchain Week Awards, Emmanuel Fenet, PDG de la Paris Blockchain Week, a souligné :

« Ces prix sont conçus pour honorer et reconnaître certaines des personnes et des projets étonnants qui font avancer l'industrie. Ils visent également à inciter les jeunes à rejoindre ce secteur en pleine évolution et à contribuer à la construction de son avenir. »

L'application dédiée au vote des Paris Blockchain Week Awards sera prochainement disponible sur Parti.com et il sera possible de voter jusqu'au début de la cérémonie de remise des prix.

Le 22 février à 17h00 heure de Paris, une session « Ask Me Anything » sera organisée sur le compte Twitter de Partisia Blockchain, animée par l'équipe en charge de l'infrastructure de vote blockchain.

🎙️ Visionnez notre échange avec Michael Amar pour en savoir plus sur la PBW 2023 :

