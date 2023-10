OpenSea présente Studio, une nouvelle manière de créer des NFT — Quelles sont les nouveautés ?

Pour parvenir à une réelle démocratisation des tokens non fongibles (NFT) dans le domaine artistique, de nombreux travaux doivent être entrepris en matière d’expérience utilisateur. L’un des aspects de ce pilier concerne la création desdits NFT et c’est ce sur quoi OpenSea a axé sa dernière nouveauté : OpenSea Studio.

En effet, ce nouveau menu se veut plus simple d’utilisation que ce qui a pu être présenté jusqu’à maintenant, permettant de déployer plus aisément une collection depuis un seul lieu, comme le montre la vidéo de démonstration ci-dessous :

At OpenSea, we want creators to focus on creativity instead of operational mechanics.

Starting today anyone can create and manage a drop end-to-end — including setting up allowlists, uploading media/metadata (with previews), and building the page.

But that’s not all. pic.twitter.com/PgLLn0BrPj

— OpenSea (@opensea) October 3, 2023