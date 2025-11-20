Ce nouveau portefeuille crypto se déverrouille en scannant... Vos vaisseaux sanguins

Une nouveauté sur le marché des portefeuilles crypto. Le « G-Knot » se déverrouille en scannant des informations biologiques de son propriétaire. Comment cela marche-t-il ?

Un portefeuille crypto basé sur les vaisseaux sanguins

L’entreprise G-Knot propose ce portefeuille, en partenariat avec une firme de sécurité biométrique coréenne. Mis en vente aujourd’hui, il analyse le rythme de votre flux sanguin et l’architecture vasculaire de votre doigt pour se déverrouiller.

Autrement dit, il faut à la fois l’index – vivant – de la personne et un code d’authentification à deux facteurs pour ouvrir ce wallet. La révolution, c’est qu’aucune seed phrase n’est nécessaire.

Par ailleurs, l’entreprise travaille actuellement à un système « multi-signature ». Cela permettrait de verrouiller le portefeuille tant que plusieurs personnes ne valident pas en même temps son ouverture.

Selon l’entreprise, cela permet d’esquiver une faille courante : de nombreuses arnaques reposent en effet sur la divulgation de la phrase de récupération d’un portefeuille.

G-Knot se targue de résoudre le problème des enlèvements crypto. Mais dans les faits, rien n’empêcherait un malfaiteur de forcer une personne enlevée à utiliser son doigt puis à divulguer son code, comme c’est déjà le cas.

C’est cependant un développement notable, qui pourrait faire évoluer la technologie des portefeuilles. Celle-ci est à ce stade relativement figée, avec des protocoles de sécurité qui ont peu évolué depuis les premiers Ledgers.

Source : G-Knot

