Ce nouveau portefeuille crypto se déverrouille en scannant... Vos vaisseaux sanguins

Une nouveauté sur le marché des portefeuilles crypto. Le « G-Knot » se déverrouille en scannant des informations biologiques de son propriétaire. Comment cela marche-t-il ?

Un portefeuille crypto basé sur les vaisseaux sanguins

L’entreprise G-Knot propose ce portefeuille, en partenariat avec une firme de sécurité biométrique coréenne. Mis en vente aujourd’hui, il analyse le rythme de votre flux sanguin et l’architecture vasculaire de votre doigt pour se déverrouiller.

Autrement dit, il faut à la fois l’index – vivant – de la personne et un code d’authentification à deux facteurs pour ouvrir ce wallet. La révolution, c’est qu’aucune seed phrase n’est nécessaire.

Par ailleurs, l’entreprise travaille actuellement à un système « multi-signature ». Cela permettrait de verrouiller le portefeuille tant que plusieurs personnes ne valident pas en même temps son ouverture.

Selon l’entreprise, cela permet d’esquiver une faille courante : de nombreuses arnaques reposent en effet sur la divulgation de la phrase de récupération d’un portefeuille.

💡 À lire – Notre top 10 des meilleurs wallet crypto pour sécuriser vos cryptomonnaies en 2025

G-Knot se targue de résoudre le problème des enlèvements crypto. Mais dans les faits, rien n’empêcherait un malfaiteur de forcer une personne enlevée à utiliser son doigt puis à divulguer son code, comme c’est déjà le cas.

C’est cependant un développement notable, qui pourrait faire évoluer la technologie des portefeuilles. Celle-ci est à ce stade relativement figée, avec des protocoles de sécurité qui ont peu évolué depuis les premiers Ledgers.

Commandez dès maintenant un Ledger Nano Gen5

Source : G-Knot

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.