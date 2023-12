Non aux cryptos, mais oui à Worldcoin (WLD) – L’étrange choix de Minecraft

Le jeu Minecraft s’est distingué ces dernières années par son positionnement anti-crypto… Mais jusqu’à un certain point ? Le titre est désormais compatible avec Worldcoin (WLD), le projet de Sam Altman. Qu’est-ce que cela va changer pour les joueurs ?

Worldcoin désormais compatible avec Minecraft

Worldcoin a annoncé son intégration avec Minecraft la semaine dernière. Selon le communiqué, l’utilisation de World ID, le processus d’identification de la firme, permettra de lutter contre le « griefing » :

« Les serveurs de Minecraft ont toujours dû faire face au griefing, c’est-à-dire des utilisateurs ou des bots qui se connectent uniquement pour gâcher l’expérience des autres. »

Les administrateurs de serveurs Minecraft peuvent donc désormais installer un mod Worldcoin, afin de demander aux joueurs de s’identifier. Cette « preuve d’humanité » permettrait de lutter contre les bots. Cela limiterait en effet l’accès à certains serveurs à ceux qui peuvent apporter cette preuve.

Minecraft se détache de la cryptomonnaie

Interrogées par nos confrères de Decrypt, les équipes de Minecraft se détachent cependant de la cryptomonnaie associée à Worldcoin, le WLD :

« Il est important de noter que le World ID et le token n’ont pas besoin d’être utilisés ensemble pour qu’il y ait une utilité au World ID. »

Cela permet donc à Worldcoin d’être intégré au jeu… Tout en ignorant les règles de Minecraft qui encadrent l’utilisation des cryptomonnaies. On se rappelle en effet qu’en 2022, Minecraft avait explicitement interdit les tokens non fongibles (NFT) et les technologies blockchain. À l’époque, le jeu jugeait que les cryptomonnaies ne permettaient pas une expérience inclusive pour tous, étant donné les disparités de revenus des joueurs.

« Les NFT n’incluent pas toute notre communauté et créent un scénario des nantis et des démunis. »

C’est en tout cas une nouvelle notable pour Worldcoin, qui fait face à des difficultés réglementaires ces derniers mois. Le projet de Sam Altman, jugé dystopique par certains, a en effet été partiellement interdit dans plusieurs pays, dont la France. Il n’est donc plus possible de faire scanner ses rétines en France, mais l’utilisation de World ID sur Minecraft n’est quant à elle pas limitée.

Source : Decrypt, Worldcoin

