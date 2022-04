NEAR Protocol se dote de 350 millions de dollars pour accélérer sa décentralisation

NEAR lève 350 millions de dollars

Quelques mois après s'être doté de 150 millions de dollars pour favoriser le développement du Web 3.0 au sein de son écosystème, NEAR remet le couvert et lève 350 millions de dollars, soit plus du double de la somme précédente.

Le tour de table a été mené par Tiger Global Management, un fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'Internet et des technologies financières. Tiger a vu en NEAR une opportunité pour se structurer dans le monde des cryptomonnaies, comme a pu l'affirmer un porte-parole de la société :

« NEAR est en passe de devenir une blockchain de premier plan pour les smart contracts, combinant une technologie de premier ordre avec un écosystème de développeurs en pleine croissance. Nous sommes ravis de soutenir NEAR alors que nous augmentons nos investissements dans le domaine des actifs numériques. »

D'autres investisseurs ont répondu présents, comme FTX Ventures, le fonds de Sam Bankman-Fried, ou encore Republic Capital, Hashed et Dragonfly Capital. Pour Haseeb Qureshi, partenaire chez Dragonfly, NEAR est en avance sur son temps grâce à son fonctionnement exclusif :

« Sur le long terme, toutes les blockchains devront s'étendre horizontalement pour supporter la scalabilité nécessaire à l'adoption massive à venir du grand public. Ethereum 2.0 envisage ce résultat, mais NEAR délivre d'ores et déjà cette expérience. »

Selon l'équipe de NEAR, ce nouvel apport de capital permettra à la firme d'encourager la décentralisation de l'ensemble de son écosystème.

La blockchain NEAR en plein essor

Suite au lancement de son mainnet en 2020, NEAR se définit comme une plateforme incubatrice d'applications décentralisées (Dapps) visant à faciliter le passage au Web 3.0.

La blockchain, qui fonctionne avec la méthode de preuve d'enjeu (PoS), s'est naturellement inscrite en tant qu'alternative de la blockchain Ethereum (ETH), qui rencontre depuis un moment des soucis de scalabilité, desquels résultent des frais de transaction très élevés.

De plus, NEAR intègre le protocole Aurora, lui procurant une compatibilité totale avec les Dapps développées sur Ethereum, ce dernier assurant une concordance avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

Grâce à son bridge « Rainbow », NEAR assure une interopérabilité pour l'échange de tokens ERC-20, comme les stablecoins USDT ou DAI ou encore des tokens UNI et 1INCH, par exemple. De façon plus globale, plus de 300 applications cohabitent actuellement sur la blockchain NEAR.

Selon l'équipe du projet, de nouveaux investissements sont à venir dans un futur très proche. Nous savons d'ores et déjà que l'accent sera mis sur la finance décentralisée (DeFi) et le protocole Aurora.

NEAR occupe actuellement la 18e place du podium avec une capitalisation de marché à 10,5 milliards de dollars, au coude à coude avec Polygon (MATIC) qui occupe la 19e place. Le cours du token NEAR quant à lui se trouve actuellement à 16 dollars.

Sources : Bloomberg, CoinGecko

