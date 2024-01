La NEAR Foundation annonce le licenciement de 40 % de ses effectifs

Jeudi, la NEAR Foundation a fait part de son intention de se séparer de 40 % de son personnel. Cette décision s’inscrit dans une volonté de restructuration.

NEAR Foundation prévoit le licenciement de 35 employés

La NEAR Foundation, en charge du développement de la blockchain NEAR Protocol, a dévoilé jeudi une vague de licenciement à venir, qui conduira au départ de 40 % de ses effectifs. Ainsi, cela correspond à 35 personnes selon le communiqué de la fondation.

Cette décision découle d’une remise en question, conduisant à une restructuration des différents chantiers entrepris :

« Au cours de ce processus, nous avons entendu des commentaires selon lesquels la Fondation n’a pas toujours été aussi efficace qu’elle aurait pu l’être, avançant parfois trop lentement et essayant de faire trop de choses à la fois. À la suite de cet examen, nous avons décidé de consolider considérablement l’équipe de base de la Fondation pour nous concentrer sur un ensemble d’activités plus restreintes et à plus fort impact. »

C'est ainsi que les principaux pôles touchés seront ceux liés au marketing ainsi qu'au développement commercial et communautaire de NEAR.

De son côté, l'équipe d'ingénierie de NEAR devrait rester en place. Il est toutefois précisé que les effectifs de la fondation sont toutefois voués à se réduire au fil du temps, « à mesure que l'écosystème se décentralisera davantage » et que le nombre de nœuds augmentera en même temps que l'activité du réseau.

Cette annonce n'est pas anodine, le token NEAR étant classé en 28e position des plus grosses capitalisations crypto et à la 12e place des layers 1. L'actif dispose ainsi d'une capitalisation de 3,5 milliards de dollars et d'un cours de 3,51 dollars, en baisse de 2,5 % en 24 heures.

Malgré tout, la NEAR Foundation insiste sur sa stabilité financière, revendiquant une trésorerie de plus de 285 millions de dollars de monnaie fiduciaire, 305 millions de tokens NEAR et « 70 millions de dollars d'investissements et de prêts ».

Source : NEAR Foundation

