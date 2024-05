MultiversX dévoile ses Sovereign Chains pour une interopérabilité maximale entre les blockchains

MultiversX a dévoilé ses « Sovereign Chains », une solution offrant des environnements d'exécution souverains et une interopérabilité avancée pour les blockchains de layer 1 à l'instar de Bitcoin, Ethereum ou Solana. De quoi s'agit-il ?

MultiversX présente ses Sovereign Chains

MultiversX a dévoilé ses « Sovereign Chains », une solution innovante offrant des environnements d'exécution souverains à la demande et une couche de méta coordination pour les blockchains Bitcoin, Ethereum, Solana et d'autres blockchains de layer 1.

Les Sovereign Chains s'incarnent comme une technologie modulaire plug-and-play, facilement intégrables aux blockchains de layer 1. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives pour les opérations cross-chain entre les réseaux, dans l'optique de favoriser l'interopérabilité à coûts réduits.

En pratique, les Sovereign Chains sont des blockchains interopérables pensés pour faciliter les interactions. Selon MultiversX, ces dernières pourront répondre aux besoins de nombreux secteurs, parmi lesquels la santé, l'éducation, les services gouvernementaux, le système financier ou la gestion des chaînes d'approvisionnement.

Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, elles permettent une interopérabilité sans faille, permettant aux joueurs d'échanger des actifs de jeu entre différentes chaînes avec des frais négligeables. Dans le secteur public, les Sovereign Chains peuvent améliorer la transparence et la confiance dans des services tels que l'enregistrement des terres/propriétés ou les identités numériques.

Beniamin Mincu, PDG de MultiversX Labs, a souligné l'efficacité de Sovereign Chains lors d'une démonstration en direct : « Notre communauté a prouvé aujourd'hui l'efficacité massive des Sovereign Chains en traitant plus de 70 000 transactions par seconde. Cette solution haute performance permet désormais un écosystème blockchain unifié, fluide et interconnecté, accessible à tous les développeurs dès aujourd'hui. »

L'interopérabilité au pinacle pour une expérience cross-chain simplifiée

L'un des avantages majeurs des Sovereign Chains réside dans leur capacité d'interopérabilité native. Contrairement aux solutions de layer 2 actuelles, qui reposent souvent sur des solutions de garde avec des clés administratives et des séquenceurs non décentralisés, les Sovereign Chains exploitent le modèle de transaction cross-shard et de traitement du réseau MultiversX.

Cela permet de relier élégamment les écosystèmes sans recourir aux bridges traditionnels ou au système de wrapping, transformant ainsi les tokens des Sovereign Chains en actifs globaux et composables.

Selon MultiversX, les développeurs utilisant le SDK Sovereign Chain bénéficieront d'un haut niveau de personnalisation pour construire des blockchains publiques ou privées. Ils pourront définir le gas token eux-mêmes, utiliser simultanément plusieurs machines virtuelles (comme l'EVM et la VM MultiversX), et emprunter la sécurité de MultiversX, connue sous le nom de sécurité partagée, pour lancer des réseaux hautement matures dès le départ.

Cette avancée sera rendue possible grâce au module de restaking développé par MultiversX, nommé Gravity Layer, qui devrait doubler ou tripler le rendement actuel du staking d'EGLD. Les délégateurs pourront d'ailleurs rediriger leur collateral pour soutenir les nouvelles Sovereign Chains.

Enfin, notons que la plupart des équipes ayant annoncé des solutions Sovereign Chain ont évoqué la possibilité d'airdrops pour attirer l'attention de la communauté.

Source : communiqué de presse

