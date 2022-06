Le Move-to-Earn StepN victime de nombreuses attaques DDOS ce week-end

Le Move-to-Earn StepN, qui connaît un franc succès depuis quelques mois bien que toujours officiellement en phase de bêta, a essuyé 2 séries de lourdes attaques DDOS ce week-end, au point de faire flancher ses serveurs.

1/2

We have been under multiple DDOS attacks in the past hours. Securing the servers and recovery may take anywhere from 1 to 12 hours. We recommend you take some rest during the maintenance or otherwise the work-outs may not be recorded properly.

— STEPN | Public Beta Phase IV (@Stepnofficial) June 5, 2022