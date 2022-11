MoneyGram permet désormais d'acheter du Bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaie sur son application mobile

Après son partenariat avec l'exchange de cryptomonnaie Coinme en janvier 2022, MoneyGram passe à la vitesse supérieure.

Spécialisée dans les transferts de fonds internationaux, l'entreprise américaine a développé sur son application mobile une fonctionnalité permettant d'acheter des cryptomonnaies. Pour l'instant, l'option est uniquement disponible pour les résidents des États-Unis.

En 2021, l'entreprise permettait déjà d'acheter et de vendre des bitcoins (BTC) contre des espèces via Coinme, un exchange de cryptomonnaies. Par la suite, le rachat de 4% des parts de l'exchange par MoneyGram laissait profiler une démocratisation de ses services autour des cryptomonnaies.

Aujourd'hui, l'application mobile de MoneyGram permet d'échanger et de stocker plusieurs cryptomonnaies, dont du Bitcoin (BTC) de l'Ether (ETH) et du Litecoin (LTC).

D'ailleurs, Alex Holmer, le PDG de MoneyGram, souligne l'importance des cryptomonnaies dans le cadre des services proposés par son entreprise :

« Les cryptomonnaies s'ajoutent à tout ce que nous faisons chez MoneyGram. Du dollar à l'euro en passant par le yen, MoneyGram permet un accès instantané à plus de 120 devises dans le monde, et nous considérons les cryptomonnaies et les monnaies numériques comme une autre option d'entrée et de sortie. »