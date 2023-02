MNBC : Le Japon lancera un projet pilote pour son yen numériques en avril

Le Japon accélère le pas sur sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC) et annonce le lancement d'un projet pilote pour son yen numérique en avril 2023. De plus en plus de pays s'activent pour rattraper leur retard sur la Chine, dont le yuan numérique est déjà en utilisation sur certaines parties du territoire.