Le memecoin PEPE gagne 77 % en 24 heures et entre dans le top 20 des cryptomonnaies

Avec une hausse de 77 % en 24 heures, le memecoin PEPE est parvenu à se hisser dans le top 20 des cryptomonnaies. Qu'est-ce qui a déclenché cette euphorie ?

Le cours du PEPE s'envole

Lancé il y a maintenant plus d'un an et demi, le PEPE avait d'abord su faire parler de lui après qu'une première vague de popularité a fait exploser les frais de transaction sur Ethereum (ETH) au printemps 2023. Depuis, l'actif a continué de gagner du terrain, sur fond d'intérêt croissant pour les memecoins par une partie des investisseurs.

Aujourd'hui, la célèbre grenouille a franchi un nouveau cap, en enregistrant une hausse de 77 % en seulement 24 heures, propulsant sa progression sur 7 jours à 123 % :

Cours du PEPE en données journalières

Grâce à cette hausse, le PEPE a désormais été introduit dans le top 20 des plus grandes capitalisations crypto, soit une 18e place pour le moment. Concernant sa propre capitalisation, celle-ci a brièvement dépassé les 10 milliards de dollars et représente à présent 9,54 milliards de dollars.

Parmi les raisons pouvant expliquer une telle hausse, il faut principalement se tourner du côté des exchange de cryptomonnaies. En effet, le token est parvenu à obtenir une cotation non seulement sur Robinhood, mais également sur Coinbase, et toutes deux ont été annoncées mercredi :

Wen? Now. PEPE is available for trading. — Coinbase 🛡️ (@coinbase) November 13, 2024

En termes de liquidations, les données de Coinglass rapportent une répartition égale entre les positions long et short sur 24 heures, avec d'un côté 16,37 millions de dollars, et de l'autre, 17 millions de dollars.

Si le trading de memecoins peut rapporter gros, rappelons également que ces derniers font face à une volatilité accrue en rapport aux autres cryptomonnaies, augmentant ainsi les risques et appelant dès lors à plus de prudence.

