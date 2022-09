Bitcoin : Les Meilleurs Livres à Acheter en 2022 pour Découvrir et Comprendre

C'est la rentrée 2022 et la rentrée littéraire, voici notre sélection de livres pour découvrir et approfondir Bitcoin : histoire, philosophie, fonctionnement et bonnes pratiques, cette sélection devrait contenter tous les fans et curieux de la connues des cryptomonnaie.

Notre sélection de livre se divise en deux, les livres axés plutôt pour les débutants et les novices puis ceux pour les connaisseurs de Bitcoin qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Cette liste sera régulièrement mise à jour en fonction des prochaines sorties et n'hésitez pas à nous faire vos suggestions en commentaire.

Les livres pour débutants

La littérature sur le Bitcoin ne cesse de se développer et compte des livres très intéressants pour mieux comprendre cette innovation. Découvrez notre sélection d'experts pour vous lancer dans l'apprentissage et la compréhension du Bitcoin :

Bitcoin et autres cryptomonnaies: Bien comprendre avant d'investir

Ce livre a été écrit par l'équipe de Cryptoast et publié aux Éditions Larousse en mars 2022. Il retrace l'histoire du Bitcoin, son fonctionnement et pourquoi il faut s'y intéresser. Il présente aussi certaines cryptomonnaies et donne quelques conseils et astuces pour acheter ses premiers bitcoins et cryptomonnaies en toute sécurité. La suite de l'ouvrage se focalise sur d'autres usages des cryptomonnaies : NFT, DAO, Finance Décentralisée, Monnaies numériques de banque centrale et sur ce que le futur du Bitcoin pourrait être.

Sommaire de Bitcoin et autres cryptomonnaies: Bien comprendre avant d'investir :

Bitcoin, la monnaie acéphale

Un des premiers livres écrit sur le sujet du Bitcoin en français, par Jacques Favier et Adli Takkal Bataille, publié en 2017. Cet ouvrage aborde et synthétise le Bitcoin, la potentielle nouvelle monnaie du troisième millénaire.

Sommaire de Bitcoin, la monnaie acéphale :

Bitcoin - Métamorphoses : de l'or des fous à l'or numérique ?

Jacques Favier et Adli Takkal Bataille réitèrent, accompagnés de Benoît Huguet, pour publier un nouveau livre 10 ans après la création de Bitcoin. Ils reviennent sur l'historique de Bitcoin mais aussi sur les changements et nouveautés créés grâce aux cryptos : ICO, DAO, smart contracts etc.

Sommaire de Bitcoin - Métamorphoses - De l'or des fous à l'or numérique :

L'étalon Bitcoin

Écrit par Saifedean Ammous, ce livre vous explique comment Bitcoin pourrait révolutionner la monnaie avec de nombreuses explications économiques et historiques. Le livre aborde Bitcoin du prisme économique avec des comparaisons et des retours historiques ce qui le rend passionnant.

Sommaire de l'Étalon Bitcoin :

L'internet de l'argent volume 1

Le premier tome d'une série de 3 livres (pour le moment) d'Andreas Antonopoulos. Seul le premier livre est traduit en français, les 2 autres tomes sont disponibles en anglais. Ce livre est un résumé des conférences données par Andreas dans le monde entier. C'est une petite merveille qui vous permet avec des exemples concrets de mieux comprendre Bitcoin et les cryptomonnaies de manière générale.

Sommaire de l'internet de l'argent volume 1 :

Les livres pour les plus expérimentés

Au cœur du Bitcoin

Egalement écrit par Andreas Antonopoulos, ce livre est la bible pour tous ceux qui veulent approfondir le fonctionnement du Bitcoin et monter leur noeud complet par exemple. Ce livre de plus de 450 pages est un incontournable pour tous les fans du Bitcoin.

Sommaire de Au cœur du Bitcoin :

The Blocksize War

Ce livre revient sur un des événements les plus controversés du réseau Bitcoin : la bataille entre les partisans des gros blocs et des petits blocs. Pendant plusieurs années des débats ont eu lieu pour savoir si il fallait augmenter la taille des blocs ou si il fallait la conserver telle quelle et utiliser des solutions de seconde couche comme Lightning Network. C'est ce débat qui a donné lieu au hardfork Bitcoin Cash. A notre connaissance le livre n'existe qu'en anglais.

Sommaire de The Blocksize War :

J'ai vendu mon âme en bitcoins

Ce livre vous plonge dans une des plus grosse affaire de piratage liée au Bitcoin. Un français du nom de Mark Karpelès dirige une société chargé de sécuriser et d'échanger les bitcoins d'autres personnes quand son site se fait hacker et perd plusieurs centaines de milliers de bitcoins.

Sommaire de J'ai vendu mon âme en bitcoins :

