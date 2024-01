Manta : airdrop critiqué, attaque DDOS et soupçons de blanchiment d'argent

L'airdrop du token MANTA, lié au layer 2 de la blockchain Ethereum (ETH), a suscité des retours mitigés au sein de sa communauté, certains participants s'étant plein d'une allocation ne couvrant même pas leurs frais de transaction. En parallèle, des soupçons de blanchiment d'argent planent au-dessus de certains membres de Manta.

Retours mitigés pour l'airdrop de Manta

Il y a quelques jours, le layer 2 de la blockchain Ethereum (ETH) Manta faisait parler de lui après avoir dépassé Base, le réseau Coinbase, en termes de valeur totale verrouillée (TVL) au sein du classement des réseaux de seconde couche.

Et ce, avant même que son token éponyme, le MANTA, soit lancé et distribué suite à un airdrop basé sur des systèmes de quête, du staking ou encore via l'acquisition de tokens non fongibles (NFT). Depuis, la TVL de Manta a presque doublé, passant de 845 millions à presque 1,5 milliard de dollars.

Classement des layer 2 d'Ethereum par valeur totale verrouillée (TVL)

Ce faisant, Manta a également dépassé le layer 2 Metis sur la même métrique, et siège désormais à la 3e place des layers 2, derrière Arbitrum One (10,7 milliards de dollars) et Optimism (5,5 milliards de dollars).

Mais cet airdrop semble loin d'avoir conquis sa communauté, certains n'ayant pas hésité à le critiquer de « pire airdrop de tous les temps ». Effectivement, certains participants ont souligné que leur allocation ne suffisait parfois même pas à rembourser leurs frais de transaction initiaux.

D'autres encore ont dépensé des sommes importantes afin d'acquérir des NFT Manta sur le marché secondaire dans l'optique de profiter de l'airdrop, mais là aussi avec une maigre allocation à la clé par rapport au prix qu'avaient pu atteindre certains d'entre eux.

Selon DefilLlama, certains NFT qui s'échangeaient à plus de 1 000 dollars l'unité n'ont rapporté qu'environ 130 dollars sous forme de tokens MANTA lors de l'airdrop. Toutefois, soulignons qu'il ne s'agissait là que de spéculation de la part des acheteurs, et que Manta n'avait pas précisé quel montant serait versé aux détenteurs de ces NFT.

Attaque DDOS et soupçons de blanchiment d'argent en Corée

Des soupçons de blanchiment d'argent entourent une explosion du prix du token MANTA lors de son listing sur l'exchange crypto sud-coréen Bithumb. Alors que le token MANTA s'échange entre 2 et 3 dollars sur la majorité des plateformes, ce dernier a connu un pic à 230 dollars sur Bithumb le 18 janvier, avant de s'effondrer.

Évolution du cours du token MANTA sur Bithumb de son listing à aujourd'hui

Selon certains observateurs, la responsable du développement commercial en Corée pour Manta aurait reçu 2 millions de tokens MANTA sur son wallet personnel avant de les déposer sur Bithumb, ce qui représentait alors 75 % des tokens hébergés sur l'exchange. Et ce pic à 230 dollars aurait été observé 5 minutes après ce dépôt, laissant penser à un probable dump.

Toutefois, le bénéfice n'a dû être que partiel, très peu d'ordres d'achat ayant dû être passés à 230 dollars, les quelques concernés ayant sûrement été placés au prix de marché (market buy) dans la précipitation lors du listing. Quoi qu'il en soit, les fonds générés (5 millions de dollars) auraient été transférés vers l'adresse appartenant (de manière présumée, cela est invérifiable) à la personne de chez Manta.

Capture d'écran de quelques transactions effectuées de Bithumb vers l'adresse incriminée

Manta a répondu à ces accusations sur X, confirmant que 2 millions de tokens avaient bien été envoyés sur Bithumb, mais que cela avait été fait dans le but de « sécuriser de la liquidité ». « Les fonds sont destinés à être utilisés pour les investissements et la croissance de la communauté Manta en Corée, » a précisé le projet.

Le 18 janvier, date de distribution du token MANTA, les équipes du projet ont tweeté que le réseau avait subi une attaque DDoS, et que 135 millions de requêtes RPC avaient été envoyées vers les nœuds de la blockchain. Mais le réseau s'est toutefois montré résilient, et aucune perte de fonds n'est à déplorer.

Sources : L2BEAT, Arkham Intelligence

