Mailchimp suspend les newsletters de Messari, Decrypt et d’autres grands acteurs crypto

Messari, Decrypt et Edge ont signalé cette suspension au cours de la semaine, mais il semble que la campagne de Mailchimp ait débuté plus tôt. Dès le 1er août, certains créateurs de tokens non fongibles (NFTs) rapportaient une suspension de leurs comptes pour « violation de la politique d’utilisation », sans que Mailchimp n’explique en quoi consistait exactement cette violation.

Cette semaine, ce sont des acteurs de grande ampleur qui ont été visés. Le média Decrypt, qui utilisait les services de MailChimp depuis 4 ans, a vu son compte suspendu sans explication ni avertissement. Même topo du côté de Messari, dont le fondateur Ryan Selkis a annoncé la nouvelle dans une série de tweets :

Dear @Mailchimp,

Thank you for deplatforming some of crypto’s most reputable brands in the past 48 hours, including @MessariCrypto and @decryptmedia.

You’re proving our point.

Mailchimp - and all speech censors - must be destroyed.

— Ryan Selkis 🥷 (@twobitidiot) August 10, 2022