Le magazine Marie Claire se lance dans les NFT pour célébrer son 85e anniversaire

Pour fêter son 85e anniversaire, le magazine féminin mensuel français Marie Claire a vu les choses en grand et fait son premier pas dans le Web3 en adoptant les tokens non fongibles (NFT).

Ainsi, Marie Claire propose 85 lots d'exception sous forme de NFT disponibles aux enchères afin de remercier ses 1,3 million de lectrices tout en leur permettant de soutenir activement plusieurs associations aux valeurs fortes.

20 de ces NFT aux particularités uniques ont d'ores et déjà été mis aux enchères sur une plateforme spécialement créée pour l'occasion et permettant d'obtenir un aperçu des différentes expériences offertes sous forme de galerie numérique interactive.

Aperçu de la galerie de NFT Marie Claire

Ces NFT, disponibles soit à prix fixe soit aux enchères à partir de 100 euros, promettent d'offrir des expériences inoubliables, notamment :

Concernant la distribution des NFT, les heureux acquéreurs de ces lots se verront remettre un certificat de la plateforme Change Maker représentant une œuvre d'art numérique en édition limitée. De plus, ils recevront un email avec toutes les indications nécessaires pour se créer un wallet afin de récupérer leur NFT.

👉 Découvrez notre guide pour tout comprendre aux NFT

Grâce à ces ventes aux enchères, les lectrices de Marie Claire pourront s'offrir une expérience inoubliable tout en soutenant activement des causes aux valeurs fortes. Effectivement, l'intégralité des fonds récoltés à travers cette offre unique sera reversée aux 3 associations suivantes :

Katell Pouliquen, la directrice des rédactions de Marie Claire, a souligné l'intérêt de ce premier pas dans le Web3 pour le magazine féminin emblématique :

« C’est une grande fierté pour Marie Claire d’être le premier magazine au monde à vendre des NFT à but exclusivement caritatif et de mettre la technologie la plus pointue au service de causes qui nous sont chères : les droits des femmes, l’éducation et l’écologie. Je tiens à remercier tous les partenaires et marques qui nous accompagnent pour réaliser ce projet innovant. »