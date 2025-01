LVMH délocalisée ? Bernard Arnault dénonce une taxe du « made in France »

Bernard Arnault a été invité à l’investiture de Donald Trump la semaine dernière et il revient des États-Unis avec de fortes critiques en ce qui concerne les plans de taxation de la France. Pour rappel, le projet de Budget pour 2025 envisage en effet une forte taxation des entreprises les plus aisées, afin de redresser les finances catastrophiques de la France.

Pour Bernard Arnault, 5e fortune mondiale à l’heure actuelle, c’est cependant trop, comme il l’expliquait lors de la présentation des résultats de LVMH cette semaine. Le milliardaire juge que la France s’enferre dans des mesures injustes :

« Je reviens des USA et j’ai pu voir le vent d’optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c’est un peu la douche froide. Aux USA, les impôts vont descendre à 15 %, les ateliers sont subventionnés dans une série d’États et le président encourage ça. »