Luke Dashjr, un développeur originel de Bitcoin, perd tous ses BTC

Luke Dashjr a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en fin de journée hier. Il expliquait alors avoir perdu « beaucoup » de ses bitcoins (BTC) et appelé la communauté à l’aide :

PSA: My PGP key is compromised, and at least many of my bitcoins stolen. I have no idea how. Help please. #Bitcoin

Une partie des fonds aurait été envoyée sur le mixeur CoinJoin, qui permet d’anonymiser les transactions. Dans une mise à jour quelques heures plus tard, Luke Dashjr a par ailleurs confirmé que ce serait l’intégralité de ses avoirs en BTC qui ont été dérobés. Les adresses publiées montrent que 213.6 bitcoins ont été transférés, ce qui correspond au cours actuel à une somme de 3.5 millions de dollars.

Le développeur aurait contacté le FBI, qui n’aurait selon lui pas été intéressé par la situation. Interrogé sur la manière dont la communauté pourrait l’aider, Luke Dashjr a éludé la question, et qualifié la situation de « cauchemar » :

To wake up from this nightmare

De manière notable, le développeur de Bitcoin affirme ne pas savoir comment ces BTC ont été dérobés, et précise que « Tout est compromis ». On a peu de détails sur la manière dont il sécurisait ses actifs, tout au plus sait-on qu’il n’utilisait pas de multisig. Il a confirmé que son cold wallet avait également été compromis.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a réagi à ces publications et affirmé que si les BTC volés arrivaient sur la plateforme d’échange, ils seraient gelés. Il en a par ailleurs profité pour tacler les portefeuilles auto-hébergés :

Sad to see even an OG #Bitcoin Core Developer lost 200+ BTC ($3.5 million). Self custody have a different set of risks.

We will try to monitor and see where we can help. 🙏 https://t.co/9eGZ7AFgC2

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 1, 2023